將夜市垃圾當農業廢棄物清運 前新港鄉清潔隊長判緩刑

前嘉義縣新港鄉公所清潔隊長洪聖雄、隊員林佳成被控以農業廢棄物名義，收運新港夜市事業廢棄物，嘉檢依圖利起訴，嘉義地院今天判2人僅涉偽造文書、緩刑3年。全案可上訴。

嘉義地方法院表示，洪聖雄於民國107年5月至110年4月間，擔任新港鄉公所清潔隊長，林佳成為清潔隊員，2人均明知新港鄉永福段839、840地號土地是新港觀光夜市用地，非屬農地範圍，經夜市負責人洪男請託協助清運夜市營業產生的廢棄物。

洪聖雄於107年5月間，指示林佳成定期指派新港鄉清潔隊清運新港觀光夜市廢棄物，並依「嘉義縣新港鄉農業廢棄物清除處理收費辦法」收費，損害新港鄉清潔隊對於農業廢棄物清除處理事務管理的正確性。

洪聖雄、林佳成於107年5月至110年10月15日，指派新港清潔隊每周五收運周四晚上觀光夜市產生的廢棄物，清運到嘉義縣鹿草垃圾焚化廠處理，讓夜市負責人及攤商以較低廉的收費去化夜市廢棄物。嘉檢依貪污治罪條例的圖利罪嫌起訴2人。

嘉院表示，依「嘉義縣一般廢棄物代清除處理收費標準」，廢棄物每月小於600公斤，隨水費徵收即可，依照證人洪男證述，如果1個月都有營業差不多有400至500公斤廢棄物，可見每攤位每週均營業，僅產生不到600公斤廢棄物，何況並未每週均營業。

另外，新港觀光夜市使用土地，確實每期有繳納自來水費，有自來水費通知單可憑，新港鄉觀光夜市應無須再依「嘉義縣一般廢棄物代清除處理收費標準」繳費必要。

嘉院指出，因新港鄉公所並無一般廢棄物收費標準，而基於使用者付費，才以農業廢棄物清除處理標準付費，又因觀光夜市用地本身也繳納自來水費，而廢棄物本身就有隨自來水費徵收，因此，2人並無使地方機關實際上受有損害，也未致觀光夜市管理者或攤商獲得不法利益，貪污治罪條例的圖利罪並不成立。

法官認為，洪聖雄、林佳成僅涉及偽造文書罪嫌，洪聖雄判處有期徒刑1年8個月、緩刑3年，並向公庫支付新台幣6萬元；林佳成判處有期徒刑1年6個月、緩刑3年，並向公庫支付4萬元。

嘉義地檢署表示，收到判決後，由公訴、偵查檢察官先行研究判決是否適法、妥當，再由督導主任檢察官召開會議討論後決定；目前，尚未決定未來是否上訴。