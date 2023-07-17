影／嘉義男疑狹怨報復游泳池 偷走60塊水溝蓋丟八掌溪

嘉義縣竹崎鄉立游泳池水溝蓋遭竊，疑泳客張姓男子曾參與泳池整修工程，與泳池管理人員有嫌隙，狹怨報復偷水溝蓋，警方向法院聲請搜索票，在張男家中意外查獲2塊台灣扁柏檜木，依竊盜罪、違反森林法等罪函送法辦，將追查有無其他犯罪。

據了解，張男是泳池的泳客，曾參與游泳池修建工程，對周圍環境相當熟悉，陸續偷走30塊水溝蓋。張男坦承，當時在修建工程時有不愉快，因與泳池管理人員早有嫌隙，故意竊取水溝蓋報復，將水溝蓋丟到台3線八掌溪中，讓游泳池管理團隊難堪。

警方獲報後，循線追查鎖定張姓男子涉有重嫌，立即向嘉義地方法院聲請搜索票，到張男家中查獲贓物水溝蓋6塊、另案查扣遙控鐵門2面、電動馬達1個，及台灣扁柏檜木2塊，全案依刑法竊盜罪、違反森林法等罪嫌函送嘉義地檢署偵辦。

雖張男稱報復游泳池管理人員，但又在7月12日再以相同手法，竊取附近果農遙控鐵門2面、電動馬達1個，果農損失財物共約5萬元。警方對其犯罪動機存疑，將針對搜索行動查獲大批贓證物，擴大追查有無渉及其他竊盜案件。