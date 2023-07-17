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罪加一等！女會計A走双喜電影共1.2億 北檢追加起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

知名製片陳永雄（左）在台開設的双喜電影，先前遭女會計陳玉玲挪用公款1.1億元，北檢又查出陳女另A走公司1069萬元，今將她追加起訴。記者黃義書／攝影
知名製片陳永雄（左）在台開設的双喜電影，先前遭女會計陳玉玲挪用公款1.1億元，北檢又查出陳女另A走公司1069萬元，今將她追加起訴。記者黃義書／攝影
曾發行奧斯卡得獎片《媽的多重宇宙》、《從前，有個好萊塢》及知名國片《血觀音》、《無雙》的双喜電影，其女會計陳玉玲利用老闆、知名製片人陳永雄的信任，長年以作假帳的方式，侵吞公款1.1億元，去年3月才遭法院判刑8年6月，結果又被公司發現A走另筆1069萬元的公款，台北地檢署今依詐欺罪將她追加起訴。

檢方調查，陳永雄在台共開設「双喜」、「臺北真好」、「工作公司台灣分公司」3家公司，但因經常穿梭兩岸三地工作，因此在台公司帳戶均由陳女負責。不料陳女卻利用職務之便，自2015年12月至2019年2月底，多次持偽造的不實金額公司取款憑條，或以繳稅等名義挪用公款，用來償還私人債務，事後再作假帳掩飾犯行。

後來老闆陳永雄察覺有異，認為公司明明出了不少賣座好片，卻沒什麼賺錢，清查之下才發現陳女犯行。陳女見紙包不住火於是自首，坦承A走公司1.1億元，被公司一狀告上法院。

事實上，陳女雖然自首卻未吐實，陳永雄其後繼續清查公司帳戶，又發陳女涉嫌詐騙公司一筆1069萬元的公款，陳女雖願承認為債鋌而走險，卻不願交代金錢流向，因此遭檢察官追加起訴。

詐欺

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