尪偷吃工讀妹竟免賠 二審舉「人跟動物差別」打槍一審

蕭姓女子和張姓富商結婚後分居，蕭女發現張男偷吃公司劉姓女工讀生，不僅相約逛夜市，還同遊澎湖，甚至陪劉女到婦產科就醫，氣得對2人提告求償84萬元，一審法官認為「配偶權」並非憲法或法律上權利，強調「感情的事不歸法律管」判蕭女敗訴，高雄高分院審理後，合議庭則認為婚姻雙方有契約約束，不容第三人破壞，改判蕭女勝訴，張男、劉女得賠20萬元。

判決指出，蕭女、張男2020年10月起協議分居，2020年11月間，蕭女發現張男和劉女走得很近，不僅公司活動都會帶著劉女出席，兩人還會相約逛夜市，劉女一路勾著張男手臂，舉止跟一般情侶無異。

隔年3月，蕭女還發現張男陪著劉女到婦產科，還一起到澎湖旅遊，甚至在醫院動手術時，配偶欄為張男還寫上「男朋友」，蕭女質疑張男出軌，氣得對兩人提告求償84萬元。

一審開庭時，張男反駁，稱劉女車禍不便，才會出手攙扶，而且他與蕭女分居後，蕭女自己生活也不檢點，害他因此被好友嘲諷；劉女也稱，張男只是照顧她的公司前輩，許多劇情是蕭女自己渲染。

澎湖地院法官審理時，法官花大篇幅闡述配偶權是否為憲法及法律上權利，法官認為，所謂「配偶權」是指對於「性與感情、精神、行為等親密關係的獨占、使用權」，但依據大法官釋憲內容，憲法對於配偶雙方的忠誠義務，不再強調制度性保障，轉為重視雙方平等的「個人」性自主決定權，包含生理及精神層面的親密關係自主決定。

法官認為，配偶權核心要素「性與感情、精神、行為之獨占、使用權」，不外乎是將配偶物化，若認為通姦悖離婚姻忠誠，侵害配偶自由權利，無異承認配偶另一方對於另一方的性自主權具有憲法位階，將別人性自由視為自己權利客體，違反憲法人性尊嚴保障原則。

婚姻意義與價值不一定是配偶間忠誠義務，更重要者是情感溝通、互信與承諾。若比較精神、心靈與配偶以外之人契合，對於配偶僅剩肉體軀殼，雖然肉體並未出軌，但實際上已無心維繫婚姻等情形，即可知婚姻核心價值並非「忠誠義務」。

該法官最後引用，「靈魂不歸法律管─給現代公民的第一堂法律思辨課」書中內容，「愛情是一個『人只能給而不能要的東西』，如果背叛者真的是狼心狗肺或瞎了眼睛，那也是背叛者自己必須去面對的事情。」重申「感情的事不歸法律管」，判蕭女敗訴。

蕭女不服上訴，高雄高分院審理時，合議庭認為，大法官釋憲後雖然讓通姦罪除罪化，但釋憲內容僅認以刑罰制裁手段與憲法保障的比例原則不符，配偶權遭侵害一方，仍可循民事行為請求賠償，並不是通姦除罪化，就認為婚姻中「配偶權」不復存在。

再者，維持生命、繁衍後代是所有物種至關重要之事，動物採取何種繁殖制度，與生存、繁殖必需資源的分配、豐富度密切相關，掌握越多資源者，配偶數往往越多，但如果因資源差異，導致一夫多妻或一妻多夫出現，那人類與動物又有何區別？

合議庭認為，單偶制為近代受法律保護的婚姻制度，給予經濟、社會地位較弱勢的配偶更多的保障，即便有不完美的地方，但當事人經自由意志締結婚約，自然就要受到約束，就忠誠義務而言，其配偶關係具排他性，不容與第三人發生親密行為。