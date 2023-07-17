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從後門闖入一戶18億元「陶朱隱園」豪宅庭園 男子下場曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

吳姓男子擅自從「陶朱隱園」後門侵入社區內的庭園及大廳，被法院判拘役20日。圖為陶朱隱園。圖／聯合報系資料照片
吳姓男子擅自從「陶朱隱園」後門侵入社區內的庭園及大廳，被法院判拘役20日。圖為陶朱隱園。圖／聯合報系資料照片

吳姓男子擅自從台北市信義區「陶朱隱園」豪宅後門侵入社區內庭園及大廳，檢方對吳聲請簡易判決處刑；台北地院審理，依無故侵入他人住宅及附連圍繞之土地罪，判吳拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

據維基百科記載，「陶朱隱園」土地面積2468坪，建築物樓高93.2公尺，地上樓層21樓，地下樓層4樓，頂樓設有直升機停機坪，內部共有7部電梯，1部可承載超跑或救護車。

此外，「陶朱隱園」建案每戶300坪，種植超過2萬3000顆喬灌木，一戶號稱要價18億元至22億元，換算每坪單價在600萬元至750萬元之間，其旋轉式建築讓建築物成為打卡聖地，甚至近日在Google上獲得「信義哥吉拉」的封號。

2022年9月5日上午8時許，21歲的新北市吳姓男子到威京集團與中華工程合建的「陶朱隱園」社區，未經中華工程公司同意，擅自進入社區的東側後門，侵入社區內的庭園及大廳，中華工程人員發現，向信義分局報案。

檢察官偵查，吳坦承不諱，檢方根據沈姓告訴代理人、「陶朱隱園」曾姓專案負責人的證詞，認定吳涉犯無故侵入他人建築物及附連圍繞之土地罪，聲請簡易判決處刑。

判決說，吳未徵得同意，在無任何正當事由下，擅自侵入「陶朱隱園」社區的庭園及大廳，對居住安寧造成危害，他雖坦認犯行，但未獲得諒解，審酌吳之前有詐欺前科記錄等，量處吳拘役20日，並諭知易科罰金標準，以資警惕。

陶朱隱園

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