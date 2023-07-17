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變態！鯊魚劍痛毆、熱水燙手、鉗夾下體 親爸虐死3歲兒判14年半

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

王姓男子不滿3歲兒子調皮又尿床，和妻子的許姓乾兒子共同下手凌虐，拿木製鯊魚劍痛毆、老虎鉗夾生殖器、熱水燙手，更大力揮擊兒子的頭部，導致顱內、眼底出血，送醫急救仍宣告不治，最高法院依凌虐未滿18歲之人致死罪判刑14年6月定讞。

許一審被依凌虐未滿18歲之人致死罪判刑10年半，二審改依凌虐未滿十八歲之人罪判刑3年，許和檢方均未上訴第三審而確定。

王平時和兒子、許、許妻共同居住在屏東縣某宮廟，他前年3月間不滿兒子尿床、調皮，和許多次徒手掐捏、抓男童，並拿木製耙子、鯊魚劍毆打、拿金屬細夾戳刺，許更將男童右手手指浸熱水、持老虎鉗夾生殖器。

王某日凌晨以左手大力揮擊兒子右額部，導致兒子全身多處受傷、右側硬腦膜下出血、右眼底出血，男童同年月13日晚間7、8時因顱內出血陷入昏迷，在宮廟階梯摔倒，送醫急救後仍於同年4月19日身亡；縣府家暴防治中心通報，警方搜索宮廟扣得老虎鉗、斷裂成半截的鯊魚劍。

王否認虐童，供稱他只會徒手打兒子臀部，除此之外不會用其他方式處罰，兒子身上傷勢都和他無關，也不是他造成兒子死亡；許坦承虐童，但稱他用來浸男童手指的熱水，溫度跟一般洗澡的熱水相同，並不會造成燙傷，又因為男童喜歡抓自己的下體，他為了戒除這個習慣，才以老虎鉗作勢輕夾男童的生殖器，並沒有造成受傷。

法院根據醫院驗傷報告、證人說法，不採信王、許的供詞，屏東地方法院一審依共同凌虐未滿18歲之人致死罪判王14年6月、許10年6月徒刑，但二審認為許不能預見男童會死亡，改依凌虐未滿十八歲之人罪判刑3年，王則維持一審判14年6月徒刑；最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片

虐童 家暴

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