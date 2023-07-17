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信義鄉公所2職員洩露標案資訊 坦承犯行獲緩起訴

中央社／ 南投縣17日電

信義鄉公所工程採購，公所建設課司女、徐男卻向廠商洩露標案資訊，影響採購程序公平，兩人坦承犯行，檢察官認為被告一時失慮且犯行輕微，經偵查終結給予緩起訴處分。

根據南投地方檢察署檢察官緩起訴處分書，南投縣某鄉公所建設課約僱人員司姓女子、徐姓男子明知依政府採購法不得於開標前洩漏底價、領標、投標廠商名稱與家數等內容。

鄉公所民國109年11月13日第1次公告辦理愛國村愛國社區簡易自來水風災復健工程，預算金額新台幣505萬3500元，司女接聽營造公司黃姓負責人電話詢問「愛國那個之前有很多人投嗎」。司女回答「很多，就大概7個吧」等語，而告知黃姓廠商有關投標廠商家數等訊息，使黃男於開標前即得知應保密的採購資料，足以影響採購程序公平性，黃男參與投標，但未得標。

信義鄉公所於110年7月8日辦理農路改善工程等6件，預算金額53萬3809元，及愛國村第7鄰用水工程等6件，預算金額50萬9300元，工程訂於110年7月20日開標，徐男110年7月19日接聽黃男手機來電詢問「有人嗎」，徐男透露「愛國那個有，剩下的沒有，愛國的1件」等語，使黃男得知應保密的採購訊息並順利得標。

全案由法務部調查局中部地區機動工作站移送南投地檢署偵辦，司女、徐男坦承犯行，並與廠商供詞大致相符，檢察官認為司女、徐男一時失慮且犯後坦承犯行、深表悔悟、犯罪情節尚屬輕微等，參酌刑法第57條及公共利益維護，以緩起訴處分為適當。

南投 檢察官

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