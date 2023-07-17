法庭版選秀！新北法院今海選全台第一批國民法官 本周到庭

新北地方法院國民法官庭。圖／聯合報系資料照 國民法官法今年上任後，新北地方法院今天成為全台首間開選任程序庭的法院，將從到庭的50餘位國民法官中海選出6位正式國民法官、4位備位國民法官，為免造成國民法官困擾，審理程序將於本周每日上午9時進行，到周五直接宣判。

63歲季姓婦人去年11月30日趁丈夫熟睡之際將他殺死，犯後她向警方自首，供稱受不了長期家暴才會殺夫，是新北地方法院第二起適用國民法官法審理的案件。其中合議庭組成成員，審判長黃湘瑩、受命法官游涵歆、陪席法官為梁世樺；新北地檢察署則派出檢察官張勝傑、郭智安、粘鑫蒞庭，季婦辯護人為。在5月11日抽出150位候選國民法官後，今天進入選任程序，請其中有意願擔任國民法官的50餘位候選人到庭進行選任。

選任程序上，檢辯雙方將針對50餘名到庭的候選人進行調查，針對候選人對於法律的了解、對無罪推定原則的看法、成長環境是否會有先入為主的觀念等提問了解，行政庭長張誌洋說，檢方可能就會想找容易說服的、辯方可能就會想找容易有同理心的，但因選任程序不公開，本案具體問題不能提供。