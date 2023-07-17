台灣大創DAISO付錢卻沒收到貨 前總經理西谷晃司要賠300萬元
台灣大創百貨公司（DAISO）前總經理西谷晃司多次和特定廠商簽約，大創預付款項後，廠商卻遲不出貨，甚至瀕臨破產，導致公司受有損失，大創提民事訴訟要求西谷晃司賠償550萬餘元，台北地方法院判賠300萬元，可上訴。
大創提告主張，西谷晃司計畫讓大創銷售台灣製造的「MIT商品」，2014年8月開始獨斷選定有私交的廠商簽約，卻未事先作信用調查，也沒有掌握廠商資本或事業內容，廠商甚至沒有製造MIT商品的工廠，西谷晃司陸續和廠商簽約合作2333萬個商品，相當於大創15年份的銷售MIT商品數額，又採購大創客群不可能購買的129至210元商品並支付預付款。
大創指出，廠商已瀕臨破產、停業，負責人開立的高額票據已經跳票，人也逃逸無蹤並通緝，被國稅局扣押財產，而西谷晃司和廠商簽署94份買賣契約、總價高達4億8974萬餘元，公司已支付3億7922萬餘元預付款，扣除廠商履約的金額，受有2億7379萬餘元的損害。
大創針對2016年12月13日簽署的合約，無法回收預付的550萬餘元款項，要求西谷晃司賠償一部分共300萬元；西谷晃司未出庭，也沒有提出任何聲明。
台北地院根據合約書、買賣契約書、日本法院確定判決書等，認定西谷晃司擔任總經理，卻未針對廠商信用調查，且讓公司在未取得貨品時，支付高達80％預付款共550萬餘元，廠商最終完全沒有交貨，大創受有損害，西谷晃司違反公司負責人應盡的注意義務，全額判准。
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