17歲高中生遭誤逮傷勢曝光 從左耳到鼻子開一大口幾乎毀容

彰化縣埔鹽鄉17歲高中生4日傍晚遭三名便衣警員誤認為外勞 ，逃跑掙脫時，撞上耕耘機刀，他的臉從左耳到鼻子開一道大口，長約10公分、深達1.5公分，滿臉是血，半張臉被毀容，共縫了17針。

警方指出，盤查時，當場表明是「警察」，但高中生誤認警方是「壞人」，轉身就跑，過程中，他不慎碰撞到一旁耕耘機，從左耳到鼻子開一道大口，滿臉是血，長約10公分、深達1.5公分，在接近嘴巴處也有傷口，幾乎半張臉被毀容，員警在圍捕、壓制時，也造成這名高職生左大腿挫傷。

高中生被送回鹿基醫院，再轉送彰化基督教醫院，共縫17針，已拆線出院。不過，因傷口大而深且在臉部，有破相之虞，將來有必要靠醫美整容。

彰化家扶中心主任王震光說，陳姓學生父親2014年病逝，母親在越南小吃店工作撫養三名兒女，家境拮据，陳生除了照顧好自己、幫忙做家事，還幫忙照顧罹患先天性心臟病的弟弟與罹患糖尿病的祖母；陳生2019年當選「家扶自強兒童」，最大志願是長大後當警察，沒想到被警察誤當可疑分子，拉扯中還嚴重撞傷臉部。