快訊

716凱道遊行民眾中暑…蔡總統全代會穿外套稱「冷氣還不錯」 掀議

昔日本電影重現…陸中年失業大軍提公事包 在星巴克「扮上班」

兄弟合買林地借名登記弟妻名下…她吞價金1200萬 法院這原因判免賠

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

魏姓兄弟分別曾擔任台中市地政處、桃園機場等主管職務，42年前為買台中市3筆便宜林地，避免公務員買地遭來非議，兄弟二人各出資一半，借名登記在魏弟譚姓妻子名下；魏姓兄弟相繼在1996年、2017年過世，譚女前年間將土地以1200萬元賣出，大嫂沈姓妻子以當時是借名登記為由，請求600萬元賠償。一審認為借名契約在魏兄死亡時已終止，也超過15年請求權，駁回沈女訴請。

判決指出，沈姓女子與譚姓女子分別嫁給魏姓兄弟，兩女是妯娌關係，1980年間得知有友人欲便宜出售台中市3筆林地，魏姓兄弟因當時分別在台中市政府、考試院任職，屬於公務員，為避免購買土地引來非議，因此共同出資，各持分一半土地後，借名登記在譚女名下。

魏兄1996年逝世，當時魏弟仍在桃園機場擔任主管職，仍屬於公務員，土地仍登記在譚女名下，譚女未與沈女另外成立新的借名登記契約；魏弟在2017年間身亡，譚女2021年間將該筆土地以1200萬元出售，沈女認為當初是借名登記關係，其丈夫有一半的土地持分，求償600萬元。

譚女抗辯，當時土地是她與丈夫一起購買，借名登記在她名下，丈夫生前就沒有聽過有借名登記一事，而就算有借名登記一事，也在魏兄1996年死亡後消滅，沈女超過26年未行使權利，已超過民法請求權15年的消滅時效，她依法也可拒絕給付。

台中地院審理時，找來魏姓兄弟胞妹、友人、當時介紹賣地友人作證，認定該筆土地是魏姓兄弟各出一半價金所購得，且借名登記在譚女名下，不過該筆土地借名登記契約，已在魏兄1996年死亡時終止，從該時起算，已超過民法15年的請求權，譚女以沈女超過請求權消滅時效，而拒絕給付的抗辯有據，判譚女免賠，可上訴。

台中市沈姓女子主張譚姓弟媳將借名登記的土地賣出，求償600萬元，台中地院認定已逾請求權時效，判譚女免賠。圖／本報資料照
台中市沈姓女子主張譚姓弟媳將借名登記的土地賣出，求償600萬元，台中地院認定已逾請求權時效，判譚女免賠。圖／本報資料照

兄弟 台中市 公務員 妯娌

延伸閱讀

共玩食農超有趣

加拿大野火肆虐 今年已燒毀逾1000萬公頃

拆解嘉南大「圳」字 土川博物館日本福島開展

疑光電掮客申請大佃農遭拒 竟投訴南市府反咬農會

相關新聞

凱道遊行遭恐嚇放炸彈「清除低端人口」 警：二度搜索全程監控

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢今天在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總...

聞「老妖婆」秒爆氣…熟女怒持鑰匙刮花女童臉 下場出爐

台中市一名10歲女童去年初與弟弟、鄰居小孩在社區中庭玩戰鬥陀螺時，嬉鬧講到「陀螺裡住著一名老妖婆」，當時趙姓女子剛好經過...

女吃薑母鴨狂加米酒頭 騎機車闖紅燈酒測值驚人遭法辦

許姓女子駕駛昨天騎乘機車行經台南市中西區民權路與國華街口闖紅燈，被巡邏警員撞見攔下有酒味，她自稱吃薑母鴨加米酒頭，曾休息...

高雄女酒駕被警要求酒測 吹3次不成惱怒瞎扯機器壞了

陳姓女子前天深夜騎機車未戴安全帽，行經高雄市鳳山區高鳳路，被巡邏警網攔下，警方聞到她身上飄散濃厚酒味，陳坦承喝了一杯啤酒...

大廠工程師遭解雇 離職當天格式化硬碟害慘自己

在國內知名鋼鐵廠擔任助理工程師的黃姓男子，2020年4月7日當天遭公司解雇，他卻在離開公司前，將個人公務電腦的檔案格式化...

男持性影像恐嚇女子 士檢首度核發犯罪被害人保護令 防制數位性暴力

新北市陳姓男子涉用性影像恐嚇被害女子，士林地檢署林思吟檢察官，7月14日搜索查扣陳男手機、電腦，訊後認犯嫌無大但尚無羈押...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦