兄弟合買林地借名登記弟妻名下…她吞價金1200萬 法院這原因判免賠

魏姓兄弟分別曾擔任台中市地政處、桃園機場等主管職務，42年前為買台中市3筆便宜林地，避免公務員買地遭來非議，兄弟二人各出資一半，借名登記在魏弟譚姓妻子名下；魏姓兄弟相繼在1996年、2017年過世，譚女前年間將土地以1200萬元賣出，大嫂沈姓妻子以當時是借名登記為由，請求600萬元賠償。一審認為借名契約在魏兄死亡時已終止，也超過15年請求權，駁回沈女訴請。

判決指出，沈姓女子與譚姓女子分別嫁給魏姓兄弟，兩女是妯娌關係，1980年間得知有友人欲便宜出售台中市3筆林地，魏姓兄弟因當時分別在台中市政府、考試院任職，屬於公務員，為避免購買土地引來非議，因此共同出資，各持分一半土地後，借名登記在譚女名下。

魏兄1996年逝世，當時魏弟仍在桃園機場擔任主管職，仍屬於公務員，土地仍登記在譚女名下，譚女未與沈女另外成立新的借名登記契約；魏弟在2017年間身亡，譚女2021年間將該筆土地以1200萬元出售，沈女認為當初是借名登記關係，其丈夫有一半的土地持分，求償600萬元。

譚女抗辯，當時土地是她與丈夫一起購買，借名登記在她名下，丈夫生前就沒有聽過有借名登記一事，而就算有借名登記一事，也在魏兄1996年死亡後消滅，沈女超過26年未行使權利，已超過民法請求權15年的消滅時效，她依法也可拒絕給付。

台中地院審理時，找來魏姓兄弟胞妹、友人、當時介紹賣地友人作證，認定該筆土地是魏姓兄弟各出一半價金所購得，且借名登記在譚女名下，不過該筆土地借名登記契約，已在魏兄1996年死亡時終止，從該時起算，已超過民法15年的請求權，譚女以沈女超過請求權消滅時效，而拒絕給付的抗辯有據，判譚女免賠，可上訴。