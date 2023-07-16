聞「老妖婆」秒爆氣…熟女怒持鑰匙刮花女童臉 下場出爐

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聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名10歲女童去年初與弟弟、鄰居小孩在社區中庭玩戰鬥陀螺時，嬉鬧講到「陀螺裡住著一名老妖婆」，當時趙姓女子剛好經過，女童弟弟跑去跟趙女說「姊姊說你老妖婆」，趙女聽到後暴怒，持鑰匙攻擊女童臉部，二審仍依對兒童犯傷害罪，判拘役50天。

判決指出，西屯區10歲女童與其胞弟、王姓男童在去年4月5日下午，在社區中庭玩戰鬥陀螺，當時王童遊戲時說了一句「戰鬥陀螺裡住著一名強悍的老妖婆」，當時與女童是鄰居的趙姓女子經過，女童即低聲向弟弟說「很像我認識一位老妖婆」，女童弟弟隨即跑上前，嬉鬧向趙女說「姊姊說妳是老妖婆」。

趙女聽完後怒不可抑，手持鑰匙朝女童臉部毆打，女童胞弟見情況失控，連忙解釋「姊姊是在講別人」，但趙女仍持續持鑰匙朝女童臉部攻擊，造成女童臉部、鼻子、額頭有擦挫傷。

同年月9日，趙女在電梯外梯間，遇到女童母親後，不顧旁邊仍有其他住戶，對著女童母親辱罵「心狠手辣」、「她教她女兒罵我」、「她很囂張，很野蠻，很鴨霸，不懂情理」、「我就被瘋婆子騷擾，還被咬啊，瘋狗很會咬我啊」等語；女童母親據此提告傷害、公然侮辱等告訴。

不過趙女到案後否認犯行，辯稱只是用手指指著女童的額頭，要求女童「不要口出惡言」，印象中手指也沒有碰到女童的額頭，不清楚女童傷勢何來。另外，有關梯間公然侮辱部分，她僅是有感而發，是女童母親自己要對號入座。

一審認定，女童與其他在場學童的證詞相符，女童等人無理由編造證詞指控趙女，也有相關驗傷單為證，另外有關公然侮辱部分，則有相關監視器及證人證詞，不採信趙女辯詞，依對兒童傷害罪，判拘役50天，此部分不得易科，另外涉公然侮辱，判拘役30天，得易科3萬元，全案上訴二審後駁回，公然侮辱部分確定。

台中市趙姓女子在去年間因故持鑰匙攻擊社區女童，台中高分院判拘役50天。圖／本報資料照
台中市趙姓女子在去年間因故持鑰匙攻擊社區女童，台中高分院判拘役50天。圖／本報資料照

公然侮辱 傷害罪 台中市

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