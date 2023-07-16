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凱道遊行遭恐嚇放炸彈「清除低端人口」 警：二度搜索全程監控
前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢今天在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，鴻海創辦人郭台銘、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都出席，不過卻有人在網路論壇mobile01發文恐嚇「在凱道放炸彈應該很好玩」，更直指「幫忙清除低端人口和社會負擔，台灣政府要感謝我」、「希望你們已經寫好遺書，不然被炸死了身後事挺麻煩」，貼文一出引發民眾熱議、報警。
台北市警方今天早上11點多獲報，立刻對舞台周遭進行地毯式密集搜索，表示並未發現可疑爆炸物，並針對網路恐嚇部分著手偵辦。據悉這則貼文已被網路論壇mobile01版主刪除，但早被PTT網友截圖。
北市中正警第一分局補充說，自716集會活動舞台搭建後，就派員場檢和管制，為了防止有心人士滋擾，今天中午12點再增派專人進行第二次場檢，同時全程監控活動現場，維護活動安全、順利。
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