男持性影像恐嚇女子 士檢首度核發犯罪被害人保護令 防制數位性暴力

新北市陳姓男子涉用性影像恐嚇被害女子，士林地檢署林思吟檢察官，7月14日搜索查扣陳男手機、電腦，訊後認犯嫌無大但尚無羈押必要，諭知交保，並首度依「犯罪被害人保護命令」新制，核發犯罪被害人保護命令，禁止陳男散布、重製及以他法供人觀覽被害女子性影像，用以防制數位性暴力。

士檢指出，日前檢察官林思吟偵辦一起恐嚇案件，發現陳男涉嫌以性影像恐嚇被害女子，收案後主動指揮淡水警方搜集相關證據，7月14日持搜索票搜索查扣陳男手機、電腦等證物。

檢察官訊後認為，陳男犯罪嫌疑重大但無羈押之必要，諭知1萬元交保，且為保護被害人及其家屬安全，防堵性影像遭散布，審酌被害人權益及兼顧被告人權保障與公共利益，核發士檢第一件犯罪被害人保護命令，禁止被告散布、重製及以他法供人觀覽被害人之性影像。

當日檢方立即傳真保護令，至陳男、被害女子現居地的警察局勤務指揮中心、性侵害及家庭暴力防治中心，落實保障犯罪被害人權益，防治數位性暴力，避免造成二度傷害。

士檢檢察長顏迺偉指出，肯定林檢察官以同理心及專業態度， 主動積極保護被害人所做的種種努力；法務部及檢察機關重視新興數位性別暴力議題，新法從被害人之需求出發，建構嚴密保護網絡，賦予檢察官必要時，得依職權主動核發犯罪被害人保護命令，約制被告不得對被害人及其家屬為身體、財產上侵害或騷擾，並得要求被告遵守一定事項，檢方將持續落實防制數位性別暴力。