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男持性影像恐嚇女子 士檢首度核發犯罪被害人保護令 防制數位性暴力

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市陳姓男子涉用性影像恐嚇被害女子，士林地檢署林思吟檢察官，7月14日搜索查扣陳男手機、電腦，訊後認犯嫌無大但尚無羈押必要，諭知交保，並首度依「犯罪被害人保護命令」新制，核發犯罪被害人保護命令，禁止陳男散布、重製及以他法供人觀覽被害女子性影像，用以防制數位性暴力。

士檢指出，日前檢察官林思吟偵辦一起恐嚇案件，發現陳男涉嫌以性影像恐嚇被害女子，收案後主動指揮淡水警方搜集相關證據，7月14日持搜索票搜索查扣陳男手機、電腦等證物。

檢察官訊後認為，陳男犯罪嫌疑重大但無羈押之必要，諭知1萬元交保，且為保護被害人及其家屬安全，防堵性影像遭散布，審酌被害人權益及兼顧被告人權保障與公共利益，核發士檢第一件犯罪被害人保護命令，禁止被告散布、重製及以他法供人觀覽被害人之性影像。

當日檢方立即傳真保護令，至陳男、被害女子現居地的警察局勤務指揮中心、性侵害及家庭暴力防治中心，落實保障犯罪被害人權益，防治數位性暴力，避免造成二度傷害。

士檢檢察長顏迺偉指出，肯定林檢察官以同理心及專業態度， 主動積極保護被害人所做的種種努力；法務部及檢察機關重視新興數位性別暴力議題，新法從被害人之需求出發，建構嚴密保護網絡，賦予檢察官必要時，得依職權主動核發犯罪被害人保護命令，約制被告不得對被害人及其家屬為身體、財產上侵害或騷擾，並得要求被告遵守一定事項，檢方將持續落實防制數位性別暴力。

檢方指出，犯罪被害人權益保障法新法，今年2 月 8 日立法通過並經總統公布施行，第三章增訂「犯罪被害人保護命令」 專章，於 7 月 1 日正式生效。被告如無正當理由違反犯罪被害人保護命令，最重可處3年有期徒刑。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

檢察官 人權 恐嚇

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