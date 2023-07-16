罵人價目表罵「X」0元 爆氣醫師遭釣到群組狂譙得賠錢

李姓男子和王姓醫師一起加入泡湯群組，李男不滿王男在群組常傳裸女圖，兩人在群裡爆發爭執，李男事後貼了一張「罵人價目表」，王男看了譙「Ｘ」0元，反而狂罵李男「Ｘ」，遭李男提告求償100萬元，法官審理後，看完群組對話內容，認為王損害李男名譽權判賠5萬。

判決指出，李男和王男起初不認識，兩人經共同友人邀請一起泡湯，之後李男順勢加入泡湯群組，但王男時常在群組內傳裸女圖，曾遭其他成員制止，李男見狀也加入發聲行列，結果卻引起王男不滿。

2019年9月22日起，王男先罵了李男「神經病」，李男見狀隨即張貼一張「罵人價目表」，稱「神經病」三字在法院公定價是30萬元，但罵「Ｘ」不用錢。

王男看完「罵人價目表」的公道價後，先回李男「哇肏要30萬」接著在群組內狂譙「Ｘ」，9月22日晚上10時許，短短4分鐘內就傳了上百個「Ｘ」，接著每天兩人在群組內筆戰，王男狂譙李男「畜生」、「孬種」、「屁王」、「雜碎」、「賊」等字，被李截圖告上法院，求償100萬元。

王男挨告反駁，稱李男加入群組後，時常藉機挑釁，利用訴訟來賺錢，他在群組內的發言並沒有恐嚇意圖，怎可能會讓李男產生恐懼？何況李男至今都沒出示手機原始截圖，是他竄改對話內容，要羅織他入罪。

高雄地院審理時，法官傳訊群組內其他成員作證，多名成員證實王男曾在群組罵「Ｘ」，但以為兩人只是在玩，覺得太幼稚，就沒關注到兩人訊息內容。

法官認為，王男答辯時，不斷引用李男提供的對話內容，加上證人說法，群組對話內容應該有真實性，且除了「Ｘ」以外，王男還傳「畜生」、「白癡」、「神經病」、「爛貨」等字，依據前後文，應該是指涉李男無異。