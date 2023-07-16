年薪200萬赴中國任教卻失業 學者不滿被吐槽怒告網友
陳姓學者赴中國廣州中山大學任職講師3年遭「不續聘」，返台後怒告當初提供職缺資訊的台灣大學和師範大學，該判決也被媒體報導。陳男不滿翁男和2名陳男在新聞留言下酸他「秀下限」、「賺600萬還不夠？」分別求償8至10萬。法官認為，3人只是針對新聞提出個人主觀感受，駁回陳男之訴。
據悉，陳姓學者2015年3月前往台灣大學和師範大學舉辦的校園徵才博覽會找工作，看到廣州中大南方學院的攤位，被年薪200萬並配給公寓的優渥條件吸引，當下決定簽約，之後順利赴廣州中大任教，但卻在2018年3月收到「不續聘」通知。他返台後怒告台大和師大「誤導台灣高教人才西進誤入陷阱」，該判決也被媒體報導。
判決書指出，陳男不滿翁男和2名陳男在某媒體新聞底下留言：「秀下限極致，無恥到天下無敵」、「賺600萬還不夠？這麼重利待在學界太委屈了」、「這樣的白疵（應為痴）還可以當教授，也難怪只能教三年」等語，分別對翁男求償8萬元，對2名陳男求償10萬元。
陳男主張，他2021年4月參加科技部媒合的產業高級人才廠商面談會，但卻遲未獲聘任，才想起董事曾提及該新聞和網友負面看法。陳男認為，這些言論妨害他信用，讓企業主認為他貪利，又懷疑他教學與研究能力而不予聘用，因對3人求償精神撫慰金共28萬元。
翁男表示，如果陳男認為他造成損害，願意跟他說對不起；陳男則主張，陳姓學者先前已對媒體提告，敗訴後心生不滿，新聞報導經轉發後，底下留言也是負評如潮，然陳男仍執意要對隨機挑選的3人起訴到底，緊咬不放，足見執念和精神狀態炯異於常人；另一名陳男則未提出任何聲明。
法官認為，3人對新聞報導發表言論，縱然以尖酸刻薄語言文字予以批評，尚難認無端指摘或恣意謾罵，3人僅是依其個人見解針對新聞報導提出個人主觀感受，尚難認定其主觀上有真正惡意，最後駁回陳男之訴。
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