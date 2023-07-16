男酒後宣洩情緒用身體撞路過老翁 對方骨折死亡

李姓男子去年底走路行經新竹市區，因酒後又剛好與朋友吵完架心情不佳，為發洩情緒，竟用身體撞向剛好路過、上了年紀的江姓老翁，使對方重心不穩跌倒骨折，雖送醫且住院8天治療，江仍在出院後返家休養時因左大腿骨折引起肺脂肪栓塞和橫紋肌溶解症死亡；新竹地院審理終結，李被依傷害致死罪判刑3年6月。

判決書指出，去年11月15日11點38分左右，李男步行經過市區一家超商，因酒後心情不佳又與友人發生爭吵後，為宣洩心中不滿情緒，竟刻意用身體撞向剛好路過的江姓老翁，導致江重心不穩往左側跌倒，左大腿撞擊水泥地面，左股骨（股骨頸、轉子間）骨折。

救護人員獲報，於當日凌晨12點32分左右將江翁送醫，並動手術治療，術後自11月15日至24日江住院8天，出院後返回住處休養，不料卻因左大腿股骨骨折引起肺脂肪栓塞和橫紋肌溶解症死亡，11月28日下午遭鄰居發現。

法官調查江翁死因，經新竹地檢署檢察官囑託法務部法醫研究所鑑定，結果為江翁死因為遭他人推倒致左大腿股骨骨折，引起肺脂肪栓塞和橫紋肌溶解症而死亡，研判高血壓性心血管疾病可列為加重死亡因素，而李男的傷害行為與江的死亡結果，兩者具有相當因果關係。

法官認為，李男與江翁素不相識，僅因酒後與友人發生爭吵，情緒不佳情況下即以身體撞擊無辜的江翁，導致對方骨折，至今也未與對方家屬和解，考量李坦承犯行，以身體撞擊江翁一下即停手離去，雖至對方於死，但與殘忍手段持工具狂歐凌遲被害人致死的反社會性仍有差別，審酌依傷害致死罪判刑。

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