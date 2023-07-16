老翁毒狗辯安樂死 判2月徒刑加罰27萬

流浪狗示意圖。圖／ingimage 台東一名老翁去年十月用便當摻入農藥餵食犬隻，導致犬隻死亡，飼主發現後報警，檢察官偵結起訴老翁。未料法院審理時，老翁竟辯稱是因見流浪小狗可憐，才餵毒幫助安樂死。法官不採信老翁說法，判2個月有期徒刑，併科27萬元罰金。全案可上訴。

判決書指出，現年七十歲的張姓老翁去年十月間，將便當摻入農藥餵食犬隻，犬隻吃了便當不到3分鐘，就立刻倒下抽搐、顫抖，最後死亡。飼主返回發現犬隻一動也不動，身旁還有便當懷疑遭人餵毒，隨即到派出所報案。

警方調閱監視器畫面，懷疑張姓老翁涉有重嫌，傳喚到案說明，未料，老翁矢口否認犯行，辯稱餵食犬隻廚餘，不曉得廚餘內尚含毒物。警方仍依違反動保法移送地檢署偵辦，案經地檢署偵審時，張翁仍不願認罪，檢察官將其起訴。

法院審理時，張翁辯稱「看狗狗這麼瘦小在流浪很可憐，才幫牠安樂死」。法官認定張翁避重就輕，直到檢察官起訴書具體求以重刑後，老翁才坦承犯罪，且犯罪情節屬預謀犯罪，最終判處2個月徒刑，另併科27萬元罰金。