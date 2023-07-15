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易寶宏所涉傷害致死罪 修正草案禁止遴選外役監

中央社／ 台北15日電

夜店殺警主嫌易寶宏因在外役監返家期間喝酒、替特種行業宣傳，嚴重違反規定，遭法務部矯正署解送花蓮監獄服刑。圖／聯合報系資料照片
夜店殺警主嫌易寶宏因在外役監返家期間喝酒、替特種行業宣傳，嚴重違反規定，遭法務部矯正署解送花蓮監獄服刑。圖／聯合報系資料照片
矯正署今天說，「外役監條例」部分條文修正草案規定，在遴選資格上已明確排除受刑人易寶宏所犯傷害致死罪，某媒體投書指此罪不在這次修正草案禁止遴選範疇，明顯錯誤。

法務部長蔡清祥今天陪同總統蔡英文、行政院長陳建仁參訪法務部矯正署新店戒治所（原國防部臺灣軍人監獄，前促轉會審定之不義遺址），被媒體問到易寶宏事件時表示，外役監受刑人易寶宏在返家探視期間違反相關規定，已移回一般監獄執行，同時收回原有的縮刑優惠刑期，他一再要求矯正機關應嚴加監管返家探視的受刑人。

蔡清祥指出，縮刑制度是鼓勵在監表現良好的受刑人，讓受刑人有機會早一點復歸社會更生，但若不守規定，依法也會予以取消，若外役監與一般監獄的縮刑制度有差距，法務部會想辦法修正。

矯正署傍晚發布新聞稿指出，法務部擬具陳報行政院審查通過函請立法院審議的「外役監條例」部分條文修正草案第4條第2項第1款規定「受刑人有下列各款情形之一者，不得遴選：一、故意犯罪因而發生死亡結果」。

新聞稿指出，即在外役監遴選資格上已明確排除易寶宏所犯傷害致死一罪，修法完成後乃不得遴選；但今天某媒體投書指傷害致死罪不在這次修正草案禁止遴選範疇，明顯錯誤，為免外界誤解，特予說明，以正視聽。

矯正署官員補充表示，行政院去年9月22日通過的外役監條例部分條文修正草案後，已將草案送到立法院審議，目前修法草案，除了行政院版本之外，還有許多立法委員提出的版本。

現階段有針對不同的版本做彙整及比對，基本上以行政院版本為主，後續待立法院開議後，期許在逐條審查時，經黨團協商形成修法共識，盡速三讀通過完成立法程序。

全案起於，台北市夜店殺警犯易寶宏去年3月移監到武陵外役監，縮刑速度比在一般監獄快，日前被查到違規，不只移到花監，連過去所獲得的縮刑優惠，也全部取消歸零。

外役監 受刑人 行政院

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