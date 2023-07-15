喝得正起勁遇臨檢…桃園醉男猛揍警飆五字經 下場慘了

桃園市一名28歲李姓男子今年清明連假到酒吧喝酒，凌晨遇到警方到場實施臨檢，結果李男喝醉不滿警方前來，竟徒手毆打、腳踹員警，造成一名謝姓員警多處受傷，李男被壓制後還怒罵「五字經」，事後謝警對李男提告，檢方偵結依妨害公務、傷害等罪嫌將李男提起公訴。

李男今年4月4日趁著連假到桃園區民族路一間酒吧消費，結果凌晨4點35分左右警方到場臨檢，正喝得起勁的李男因此不滿，與警方發生口角，隨即徒手毆打、以腳踢擊謝姓員警，導致謝警左頰、左耳及右側無名指受傷，謝警立即以妨害公務現行犯逮捕壓制李男。

豈料李男被壓制在地，情緒相當激動，竟又另行起意，基於公然侮辱公務員之犯意，當場對依法執行逮捕職務的謝警辱罵五字經及髒話。事後謝警提出告訴，核被告所為，檢警依刑法妨害公務、傷害、侮辱公務員、公然侮辱等罪嫌提起公訴，建請從一重論處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康