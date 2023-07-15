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台東前縣長兒子蔣明道涉免費餐券賄選 判2年徒刑

中央社／ 台東縣15日電

民國66年曾任台東第8、9屆縣長的蔣聖愛其子蔣明道去年競選台東縣議員，涉嫌發放免費餐券賄選，遭台東地方法院收押，開票結果落選，日前法院判處有期徒刑2年緩刑5年，褫奪公權3年，還可上訴。

台東地方法院判決書表示，蔣明道為台東縣議員參選人，去年10月1日中午，在宴會館舉辦「募款餐會」，實為造勢場合，意圖使自己勝選，以免費招待餐飲之不正利益為行求賄賂之方式，使投票權人為投票權一定行使之犯意，印製餐券630張後，以無償或不相當對價之方式，將部分餐券轉送或轉賣不特定人。

去年9月中旬蔣明道陸續賣出餐券20張予蔡姓友人，原應收取價金新台幣2萬元，但僅收取5000元之顯不相當對價，並由蔡姓友人表明免費招待餐飲，將2張餐券無償交付有投票權之姜女前往用餐。

接著又交付餐券20張予王姓男子，未收取2萬元。其後王男再陸續將餐券轉送親人及友人前往用餐。王男於餐會當天也前往用餐，並自行決定將2萬元投入募款箱，此部分王男獲不起訴處分。

9月20日又提供20張餐券給賴姓選民邀集不特定選民參加免費餐會。

判決書表示，餐會當天現場雖配置工作人員收取餐券，但多名選民則未經查驗餐券即入席用餐，蔣明道上台演說及逐桌拜票，主持人高喊當選。因此涉嫌免費招待選民賄選，判處有期徒刑2年、緩刑5年、褫奪公權3年，全案還可上訴。

台東 投票 賄選

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