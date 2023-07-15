毒死小狗辯幫安樂死 判2個月徒刑加罰27萬元

張姓男子毒死流浪狗向法官辯稱小狗瘦小很可憐是幫牠安樂死。法官檢視影片，小狗神態正常還不斷向張男搖尾巴，因此判張男2個月有期徒刑，併科罰金新台幣27萬元，不予緩刑。

判決書指出，檢察官指控張男明知犬類是動物保護法所保護之對象，依法不得宰殺，竟基於違法宰殺犬隻之犯意，去年10月15日於鹿野鄉某處，持摻入含有氨基甲酸鹽成分之農藥納乃得的便當餵食該處黃色犬隻，致犬隻因食用後，中毒並倒地死亡。

經附近民宅吳姓男子查覺有異，調監視器畫面並報警處理，關山警分局查出是張男所為，並當場扣得便當，送驗後檢出含有氨基甲酸鹽成分之農藥納乃得。

判決書表示，張男於警詢及偵查中均否認犯行，辯稱餵食犬隻廚餘，不曉得廚餘內尚含毒物，否認毒害犬隻。到了法院準備程序中才坦承犯行，但說是「看狗很可憐，這麼小隻在流浪，這麼瘦小，幫牠安樂死」。

法官勘驗監視器畫面，被害犬隻遭毒殺前動作、神態均屬正常，張男餵食毒物時，牠還向張男搖尾巴，直到食用毒物後，立即跛行、尾巴下垂甚至抽搐、顫抖，看不出被害犬隻有何張男所述瘦小健康狀態不良情事，可見他毒狗並非秉持善心。

法官認為，就算受害犬隻很可憐，應將牠帶回領養或送交其他具照顧能力者，竟反而施以其所述之「安樂死」餵食毒物，豈可擅妄定奪其他動物之生命。，因此依違反動物保護法判刑2個月，併科罰金27萬元。