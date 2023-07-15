3年不見高中同學會賺錢 作業員匯八成五存款買比特幣幸被擋下
彰化縣36歲連姓女作業員的手機Line通訊軟體，今年6月忽然冒出自稱是「高中同學」化名的問好貼圖，經閒聊數日後，對方談到投資比特幣獲利頗豐，力邀一起投資，連女不疑有他，前往金融機構匯款105萬元，被機警行員暗中通知員警趕到阻詐。
北斗警分局今天指出，連女的手機Line通訊軟體6月間忽然出現「陳小寶」，自稱是蔡姓高中同學，開始關心連女高中畢業後的生活，雙方閒話家常數日後，「蔡同學」分析虛擬貨幣的獲利潛力，自稱投資比特幣獲利不少，講得頭頭是道，連女十分動心詢問投資方法，「蔡同學」要她匯款到個人帳戶並換算投資幣值為105萬元，並交代不可讓人知道這個秘密投資管道。
連女昨（14日）下午到北斗鎮某銀行北斗分行匯款，著急又低調匯款模樣引起銀行行員注意，一面問匯款用途、收款方是誰，一面暗中通知北斗派出所，警員孫翊剛立即和線上執勤警員林宏勳、許珮蓉到銀行，連女見到警察並不相信被詐，堅稱自己沒那麼傻、沒被騙，經員警溝通讓連女說完半個多月以來和「陳小寶」的互動，逐一點破詐騙手法，連女總算承認被詐，向員警道謝後離去。
斗分局分局長吳詠傑今天表示，連女帳戶有123萬元，光憑Line圖文通訊，連一通電話都沒和對方交談過，就要一口氣匯出105萬元，且講不清楚匯款用途，是典型被詐騙，北斗分局今年迄今阻詐成功率高達80%，最為常見仍是假投資、假檢警、猜猜我是誰（假親友）、假愛情交友、假網購、解除錯誤分期付款等六大手法，但北斗區還有民眾上當，要防詐騙提醒，應審慎查核資訊應，保持警惕、提高警覺。
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