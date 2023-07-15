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河濱公園露營區私設BB彈場 業者挨罰興訟敗訴

中央社／ 台北15日電

業者與新北巿水利局高管處簽約受託經營樹林河濱公園露營區，在契約範圍外擅自設立貨櫃餐廳、BB彈場等，水利局以妨礙河川防護開罰新台幣10萬元。業者不服興訟，法院判決駁回。

台北高等行政法院判決指出，業者於民國108年9月25日與新北市政府高灘地工程管理處訂有「新北市樹林河濱公園露營區委託經營管理案」契約書（契約期間：108年9月25日至112年9月24日），於契約範圍內經核准使用新北市樹林區大漢溪邊河川公地。

高管處於110年7月底派員稽查，發現業者在契約範圍外的河川土地，未經核准放（設）置貨櫃、BB彈場及沙土堆等妨礙河川防護行為，依違反水利法規定要求應限期移除，幾天後複查發現乃未移除，將案件移送新北巿水利局。

新北巿水利局依水利法規定裁罰業者10萬元，限期於15日內自行拆、清除違規堆置物品，逾期則強制執行（原處分）。

業者不服原處分，提起訴願遭駁回後，提起本件訴訟；業者主張，這些物品僅因營業需要，而設置的器材設備，是從108年起持續購入放置，均為可移動式的設備，可於颱風來襲前撤離，無違水利法之虞。

新北巿水利局表示，業者堆置的貨櫃、BB彈場及沙堆等，均非之前計畫書文字所載或圖片所示的設施，業者未事先申請核准，逕為設置，即屬違法。

法院認為，依據業者與高管處往來公文內容可知，於高管處110年7月底稽查及同年8月初複查前，高管處並未同意業在河川公地內堆置供作防汛沙包使用的沙堆、供作餐廳使用的大型鐵皮貨櫃，及以鐵網圍籬及帆布組成的BB彈場。

法院指出，水利局做出原處分合法，並無違誤，業者訴請撤銷原處分，為無理由，日前判決駁回，即敗訴。全案可上訴。

水利局 露營區

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