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警查黑函攻擊興華中學董事長張男 曾涉補教界暴力恐嚇

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市警察局刑大查獲涉嫌寄黑函，攻擊私立興華中學新任董事長王崇旭的台中市張姓男子，曾在2006年涉及補教界暴力恐嚇案，被警方查獲法辦，張男改名與某補教名師同名同姓，這次因在黑函留下指紋又有前科紀錄栽了，但他對寄黑函動機目的都不回答，否認犯行。

警方調查，曾在補習班任職的張姓男子，覬覦中部龐大補教市場利益，要求各補教業共同聯合招生，再由他分配利益，被拒絕後，張男涉嫌勾串黑幫份子，持球棒暴力毀損雲、嘉地區至少3家補習班，2006年10月4日雲林縣斗六警分局逮捕張男及四海幫海龍堂份子共11人，全案依恐嚇、組織犯罪條例等罪嫌偵辦。

警方說，張男為達成合併補教業者目的，涉嫌結合黑幫份子，對較知名的同業黑函中傷、黑衣部隊包圍營業場所，或暴力恐嚇威脅，致使同業無法經營，屈從其合併建議。張男被捕否認教唆，其餘成員坦承持球棒砸店。

市刑大說，張男傳喚到案後，對寄黑函數量、如何投寄、學生家長個資如何取得、寄黑函動機目的，是否有共犯？都避重就輕不肯回答，直到警方提出指紋證據，他才坦承有寄，但查無指紋的黑函他就不承認寄送，警方另查出曾任補習班員工鍾姓男子，2人涉共犯違反個資法、誹謗、偽造私文書罪。

嘉義市私立興華中學遭教育部列管專案輔導學校，補教名師王崇旭挹注資金接任董事長，遭人寄黑函攻擊。記者魯永明／攝影
嘉義市私立興華中學遭教育部列管專案輔導學校，補教名師王崇旭挹注資金接任董事長，遭人寄黑函攻擊。記者魯永明／攝影

補習 恐嚇 個資

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