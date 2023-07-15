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他連續3天站崗「只是默默看」 狂傳簡訊糾纏前女友判拘役
「我不會打擾！只是默默的去看而已」台南李姓男子與前女友分手後仍不死心，連續3天到她工作場所站崗，將茶飲放在她的機車上，不斷傳送「世上沒有不可能！只有願不願意而已」等訊息糾纏，女方受不了報警，他也說無法放手，台南地院認李犯跟蹤騷擾罪處拘役20日。
檢警調查，李明知女方已經多次明確表示拒絕復合、追求，仍違反其意願，不但跟蹤女方，而且連3天前往其工作場所送茶飲，而且不斷以LINE傳送訊息給女方，「我也知道你昨天沒回家」、「如果沒有的話我還一樣會繼續對妳好！為妳付出！」、「沒事！這禮拜而已」等等。
然而，他對女方要求約會、聯絡等追求行為，致女方心生畏怖，已影響其日常生活或社會活動，只好報警處理，因而循線查獲。
他到案後坦承不諱，與女方證述的情節相符，並有LINE訊息照片等資料佐證。檢方認他犯跟蹤騷擾防制法中跟蹤騷擾罪嫌，有反覆性及持續性，且出於同一騷擾目的，而以接續犯一罪認定。
台南地院認為，李不思尊重與他人相處的界線，竟對已明確表示拒絕復合、追求，無交往意願的 女方接續為跟蹤騷擾之行為，致其心生畏怖、受精神上的痛苦，足以影響其日常生活或社會活動，行為不當。
惟考量李犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其犯罪動機、目的、手段、犯行持續時間等一切情狀，認他犯跟蹤騷擾罪處拘役20日。
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