酒駕被罰10萬控警「未給水漱口」求撤單 法官：沒一定要給

蔡姓男子駕駛貨櫃曳引車，在桃園與一輛小客發生車禍，員警酒測蔡男酒精濃度達每公升0.62毫克，被依公共危險判決判處有期徒刑5月、併科罰金10萬元。蔡男否則喝酒，指有飲用感冒藥水、吃檳榔習慣，員警卻拒絕漱口致酒測值失準，提起行政訴訟。法官說，蔡男酒後已逾15分鐘，依規定並無必然要給予漱口的機會，將其請求駁回。

基隆地院判決書指出，蔡男民國110年10月15日上午駕駛營業貨櫃曳引車，行經桃園市時，與一輛小客車發生碰撞。桃園市警龜山分局員警到場處理，測得蔡男原告吐氣所含酒精濃度達每公升0.62毫克，當場開罰、送辦，遭裁處10萬元、吊扣駕駛執照24個月並應參加道路交通安全講習。

蔡男主張，員警到場處理時先命雙方移車，他移車好回到現場時，發現酒測器上的吹嘴已經插好，並未按照程序在他面前啟封新品，他因當日早上出門時有飲用感冒藥水，亦有服用檳榔習慣，為免造成酒測失準，所以有要求員警給予漱口機會，但員警不許，結果測出的數值極高。

蔡男說，他並未喝酒，怎可能出現高數值，要求警察改採抽血檢測，警方不同意，認為酒測過程亦未全程錄音錄影，未依酒測正常流程，這樣酒測令人不服，訴請撤銷原處分。

桃園市政府交通事件裁決處說明，員警到場處理依規定對事故所涉駕駛人進行呼氣酒精測試而測得違規事實，舉發機關依規定舉發，程序並無違誤。

法官審理指出，蔡男主張吹嘴未在其面前拆封啟用，與舉發機關所提出酒測過程的錄影畫面不符，其主張應給予漱口機會，但依內政部警政署訂頒取締酒後駕車作業程序，僅規定飲酒未逾15分鐘者始有漱口必要，原告當時自稱在前一日有飲酒，顯然酒後已逾15分鐘，並無酒類殘留口腔而可能導致的測試失準問題，所以，依規定並無必然要給予其漱口機會。

法官說，蔡男雖說服食檳榔等，但由舉發機關提出酒測過程影片，他當時並未如此陳述，一再向警方要求不要酒測、會跟對方私下和解等，並請員警不要送辦，顯然與其在起訴狀上所寫當時情狀矛盾，可見其陳述不可採。

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