私校搶學生惡性競爭？ 補教名師入主興華中學遭黑函攻擊報警查獲

嘉義市私立興華中學遭教育部列管專案輔導學校，補教名師王崇旭挹注資金接任董事長，最近遭人假冒「一群興華學生家長」、「輔仁中學某主任」名義，散發黑函給家長，指稱王崇旭欺騙教職員學生家長，王崇旭與輔仁校長李國榮向嘉義市警察局刑大報案。

警方在黑函上採集指紋鑑識比對，查獲台中市1名過去經營補習班張姓男子，以及寄信鍾姓男子涉嫌重大，傳喚到案，近日將依違反個資法、誹謗、偽造文書罪法辦。

王崇旭說，他挹注資金讓興華負債歸零，申請教育部解除專輔學校，從未說興華已解除專輔，校方積極轉型招生，豈料，招生前，有人假冒「一群興華學生家長」名義，散發黑函給家長，指稱他欺騙學生家長教職員，學校已經解除專輔，另一封信假冒「輔仁中學某主任」名義發表公開信，勸導家長送孩子就讀；輔仁校長李國榮說，學校未寄這封信給家長，學校及某主任遭人冒用寄信。

王崇旭說，黑函都用印刷字體，未寫寄件人地址，根據郵戳是從台中市某地寄出，散發黑函手段卑劣，目的是讓家長學生對學校不信任，挑撥興華與輔仁互信關係，寄黑函者疑非法取得學生家長資料，涉嫌違反個資法，又涉嫌誹謗他名譽，偽造輔仁某主任名義，涉犯偽造私文書罪，他提告警方依法偵辦，杜絕打擊同業用黑函卑劣手段。