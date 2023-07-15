黎明重劃案 法院沒收 地主促還地

台中高分院判決黎明重劃案沒收9,800坪抵費地，引發地主強烈不滿。圖／地主提供 全國最大「獵地案」台中市黎明自辦市地重劃弊案爭議不斷，前立委楊文欣被控以人頭地主詐取抵費地，台中高分院最近將被告楊等人依違反商業會計法和偽造文書等罪判刑，沒收市值逾二百億元抵費地，引發地主不滿，地主表示，法官應該要被告楊文欣吐出錢來，把土地還給地主。

法界人士認為，地主提供的抵費地都還在台中市政府名下，本來地主可以要求發還虛增的抵費地，現在因為法院判決沒收，地主損失因此而確定，這樣沒收法制是否合於憲法？引發關注。

一審時，針對楊文欣等人被控在黎明自辦市地重劃案，以富有土地開發公司決策會，利用四六七名人頭地主，虛增費用取得抵費地近萬坪，不法牟利數十億元，依背信罪判楊五年六月徒刑。台中高分院今年五月改改判楊四年十個月徒刑，沒收土地部分維持原判，近萬坪抵費地確定沒收，不得上訴。

黃姓地主說，二審判決是以被告因虛增重劃費用，沒收九千八百坪抵費地，被波收的土地為市政路最精華的「交六」用地，市值逾二百億元，若平均分配，每名地主可發還近千萬元土地；被沒收的抵費地都是當初地主參與重劃的土地，為何如今變成政府的？