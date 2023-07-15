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地院駁回當選無效 林杏兒：司法還我清白

聯合報／ 記者李隆揆林佳彣／台北報導

台北市議員林杏兒。圖／聯合報系資料照
台北市議員林杏兒。圖／聯合報系資料照
國民黨前中常委蕭景田去年選舉期間涉嫌以選舉文宣夾帶現金行賄北市多名里長候選人，期使同黨台北市議員候選人林杏兒當選，士檢對林提當選無效之訴，士院民庭認事證不足，昨宣判駁回。林杏兒昨說，地院宣判結果得到勝訴，「冤屈終於沉冤得雪，感謝司法還我清白，證明公道自在人心，司法公信仍在」。

全案源於去年地方公職人員選舉期間，時任蕭景田及同黨台北市第一選區（士林、北投區）黨部執行長曾繁川，遭控為求同選區市議員候選人林杏兒當選，拜訪多名里長候選人時，以現金夾帶林杏兒選舉文宣行賄，士林地檢署今年2月起訴蕭等11人，全案審理中。

檢方另對林杏兒提起當選無效之訴，地院認為，雖目前有檢方偵辦蕭景田、曾繁川等涉嫌行賄案等客觀事實，但尚無事證顯示蕭等2人與林杏兒事前曾相互授意，不應僅憑蕭、林之間是否為「乾爹、乾女兒」等親誼關係，臆測兩人事前有犯意聯絡關係，遂駁回當選無效之訴。士檢則回應，會研議是否上訴。

林杏兒表示，這段時間她身心飽受磨難，許多委屈悶在心裡，知道真相、知道誰在操作抹黑，卻一字一句都不能提，為的是黨內團結。

林杏兒呼籲，司法是公平、正義最後防線，本次冤案有太多無辜的人被莫名牽連，導致身心俱疲，客觀證據亦無法證明確有不法情事，如此就該還清白、給公道。

林杏兒 司法 蕭景田 當選無效

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