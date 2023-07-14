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苗栗地檢獲選舉查察表現優良機關 邢泰釗：維護乾淨選舉

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

苗栗地區檢察、警察、調查、廉政和移民等機關今天在苗栗大湖分局，舉行「111年苗栗地區地方公職人員選舉查察檢討策進會議」，最高檢察署檢察總長邢泰釗表示，檢察官工作最重要的就是熱情，選舉查察是檢察官責無旁貸的職責，相信苗栗地檢署在現任檢察長蔡宗熙的領導下，會有乾淨的選舉。

苗栗地檢署榮獲法務部111年9合1地方公職人員選舉查察表現優良機關，台高檢台中檢察分署檢察長林錦村表示，清明政治及廉能政府的首要條件，就是透過公平制度選舉出的當選人。他說，負責選舉查察是司法人員職責，為子孫留下一片淨土。

嘉義地檢署檢察長陳松吉分享去年的苗栗經驗，他強調，對內要凝聚團隊士氣，堅持辦案核心基礎；對外則擬定打擊策略，達成精緻偵查效果。

苗栗地檢署檢察長蔡宗熙表示，絕不允許政治人物用影響力，對基層檢察官有任何不合理對待，他宣示，保證所有基層檢察官放手去做明年查察賄選的工作，檢警是最強的後盾。

邢泰釗也指出，明年2合1選舉查察工作重點包括：選舉（網路）賭盤、境外勢力以不正當手段介入我國選舉、利用人工智慧深偽技術製造假訊息妨害選舉公正性。最高檢察署已向法務部建議修訂「鼓勵檢舉妨害選舉案件要點」，未來若順利修訂，將祭出高額檢舉獎金，鼓勵民眾檢舉賄選行為。

苗栗縣警察局莊勝雄局長表示，因應選舉賭盤、旅遊賄選、假訊息還有境外勢力介入選舉等問題，警方將加強搜報布建，主動查證偵辦，維護苗栗地區乾淨選風。

苗栗縣調查站李春芳主任指出，無論境外勢力用何方式試圖不當介入選舉，調查局將加強布建，清查地協力者。

苗栗地檢署、苗栗縣警察局、苗栗縣政府政風處、苗栗縣調查站及移民署苗栗縣專勤隊等單位，提出去年9合1選舉查察工作檢討與策進作為，面對即將到來的正副總統暨立法委員選舉查察工作，已開始進行佈署及規劃，維護苗栗地區2合1選舉的選舉公正性。

最高檢察署檢察總長邢泰釗（中）及苗栗地檢署檢察長蔡宗熙（左）。圖／最高檢察署提供
最高檢察署檢察總長邢泰釗（中）及苗栗地檢署檢察長蔡宗熙（左）。圖／最高檢察署提供
苗栗地區檢察、警察、調查、廉政和移民等機關今天在苗栗大湖分局，舉行「111年苗栗地區地方公職人員選舉查察檢討策進會議」。圖／最高檢察署提供
苗栗地區檢察、警察、調查、廉政和移民等機關今天在苗栗大湖分局，舉行「111年苗栗地區地方公職人員選舉查察檢討策進會議」。圖／最高檢察署提供

苗栗縣 檢察官 賄選 邢泰釗

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