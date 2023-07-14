炎亞綸案引發銅鑼燒事件 北巿婦幼隊長今遭拔官
檢警日前針對炎亞綸案，指揮台北市婦幼隊偵辦，卻被外界懷疑警方有洩密嫌疑，更鬧出銅鑼燒事件。台北市警察局今天發布人事派令，婦幼隊長謝志鑫被拔官，調派警察局犯罪預防科專員，原犯防科專員吳坤財，調回台北市刑大擔任技正。
士林地檢署日前指揮台北市婦幼隊偵辦炎亞綸案，約談過程被外界懷疑警方有洩密嫌疑，傳出士林地署檢察官看到新聞後震怒，北巿婦幼隊隊長帶知名銅鑼燒拜訪檢方想緩和局勢，但檢察官沒吃下肚，還透過政風室通知警方取回甜點，地檢署深夜發新聞稿，要求警察局自查洩密及由政風室退還銅鑼燒，讓婦幼隊近乎下不了台。
台北市警察局長張榮興，日前與各警分局長、各級幹部開會時，針對炎亞綸案及銅鑼燒事件表達不滿，據了解，張榮興對高層幹部私下指出，身為外勤主管，還歷任外勤隊長，面對這種社會矚目的敏感性案件卻舉措失當，沒有應對好媒體及地檢署，最後更燒到警察局，對婦幼隊長的能力打上問號。
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