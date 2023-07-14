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員警執法過當？學生被當失聯移工追捕 律師：先釐清「兩件事」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

桃園中壢員警違法盤查女老師釀軒然大波，彰化7月初傳出3名便衣警員懷疑陳姓高中生是失聯移工，追捕過程釀陳撞到耕耘機破相縫17針，員警執法是否過當再受檢視；律師指出，警方是否清楚告知身分、有無基於「合理懷疑」上前盤查等，警執法第3條至7條等規定應逐一釐清。

彰化縣議員張春洋說，員警未出示身分，陳姓學生被當成失聯移工追趕，被警方動手抓人受傷鬧烏龍；溪湖警分局表示，員警下車後即表明身分，後來也出示證件，學生沒聽到，導致發生誤會，講清楚後，家屬願意接受道歉和賠償，諒解警方執法辛苦，希望外界不要渲染。

律師范振中說，警察職權行使法第4條規定，警職行駛職權時，應著制服或出示證件表明身分，並應告知事由，否則人民得拒絕之，本案3名便衣刑警是否一開始清楚告知身分或出示證件，需進一步釐清。

同法第6條第1項第1款指出，警察於公共場所或合法進入之場所，合理懷疑其有犯罪之嫌疑者，得查證其身分。范振中指出，類似爭議中警察如何有「合理懷疑」最常受討論，通常得視當事人行為舉止是否異常、神情慌張，或是一見員警拔腿狂奔等理由，才能進一步發動盤查。

由於本案的學生白天騎乘腳踏車要去打工，過程遇到3名開一般車的便衣警察，只因被誤認是失聯移工就上前抓人，彰化警方出於「合理懷疑」的理由為何，必須清楚說明，否則就有違法臨檢之虞。

范振中也說，類似案件中警察行使職權也應考量比例原則，如同法第3條規定，警察行使職權，不得逾越所欲達成執行目的之必要限度，且應以對人民權益侵害最少之適當方法為之。

此外，警執法第7條第2項，警察依規定仍無法查驗人民身分，得帶往勤務處所查證，但非遇抗拒「不得使用強制力」，本件彰化員警懷疑學生是失聯移工為由下車抓人，過程中「拉扯」釀學生撞到耕耘機破相縫17針，是否過當、違反規定也是釐清重點。

被當成逃逸移工的學生撞上旁邊耕耘機，血流滿面坐在地上。圖／民眾提供
被當成逃逸移工的學生撞上旁邊耕耘機，血流滿面坐在地上。圖／民眾提供

警察 移工

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