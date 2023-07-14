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純按摩一小時3000元？ 男子糾眾砸店逼小姐脫衣慘了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名林姓男子前年7月到中壢某按摩工作室消費，付了一小時3千元的費用以為能和小姐「嘿咻」，未料只是純按摩，心生不滿之下，不但率眾砸店，還堵住出口逼小姐脫衣，最後因警方適時到場未得逞；桃園地院審理此案，認定林男涉犯成年人故意對少年犯強制罪，判他7月徒刑，其他5名共犯則分判4月到5月不等刑期。

檢警調查，林男前年7月23日在論壇網站看到「中壢現在服務中喔，等你約西施」按摩廣告，心裡預期服務內容包含與小姐性行為，於是帶著潘姓男子一同前往，未料只是純按摩。

林男事後越想越生氣，於是和潘男分頭找了江姓、陳姓、康姓、廖姓4名男子和田姓少年（少年法院審理）折返砸店，除了破壞店內上萬元的裝潢和監視器，還把店內小姐都逼到牆角並要求脫衣，因此被控強制罪。

案發後，林男坦承犯行，供稱是店家不老實在先，才會氣憤砸店，叫小姐脫衣只是氣話，沒有其他目的。

法院調查被林男等人控制的按摩小姐有一名未成年少女，因此認定林男行為是成年人與少年共同故意對少年犯強制罪，審酌其犯罪情節、犯後態度和前科，最後判他7月徒刑。潘男等5名男子則依同罪分判4月到5月不等刑期。

林姓男子花3000元按摩期待與小姐發生性關係，未料什麼事都沒發生，氣到糾眾砸店。示意圖／Ingimage
林姓男子花3000元按摩期待與小姐發生性關係，未料什麼事都沒發生，氣到糾眾砸店。示意圖／Ingimage

按摩 未成年

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