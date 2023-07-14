彰縣議員林茂明涉賄選 遭判2年褫奪公權3年

無黨籍彰化縣議員林茂明透過吳姓及陳姓樁腳，以1票500元行賄，有39人收賄；彰化地院法官認為，林茂明等3名被告涉犯選罷法交付賄賂罪，判林茂明有期徒刑2年，褫奪公權3年。

台灣彰化地方法院今天發布新聞，以無黨籍身分當選彰化縣第20屆縣議員的林茂明，去年年底選舉時交付新台幣30萬元給吳男，吳男再找陳男以1票500元為代價，向39名住在彰化芬園鄉選民行賄，要求投票時支持林茂明。

彰化地院指出，林茂明等3人在法官審理案件時都坦承行賄，涉嫌違反選罷法交付賄賂罪；法官認為，選舉為民主政治重要表徵，賄選足以戕害自由民主社會根本價值，造成不公平競爭。

法官認為，林茂明欲以金錢換取政治利益，因此判處有期徒刑2年、併科罰金60萬元，褫奪公權3年，至於吳男被判徒刑1年6月，陳男1年2月，2人都被褫奪公權2年。

記者曾撥打林茂明手機，但無人接聽。彰化縣議會人員接受媒體聯訪時則說，等收到判決書後，將依法針對林茂明進行停權處分；而彰化地檢署先前也針對林茂明提出當選無效之訴，彰化地院判當選無效成立，林茂明不服提出上訴，案件正由台灣高等法院台中分院審理中。