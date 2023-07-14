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嘉檢「女超人」陳靜慧破80億匯兌案 入圍主任檢察官

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

法務部檢審會9位民選委員昨天公告44名一審檢察，調升主任檢察官入圍名單，近日由法務部長蔡清祥圈選，其中嘉義地檢署檢察官陳靜慧入圍，陳靜慧辦案成績傑出，偵辦經手金額達80億元地下匯兌案件，查扣現金2億元，元月11日司法節，獲法務部長蔡清祥頒有檢察界金馬獎之稱的「法眼明察」獎。

陳靜慧台大法律研究所畢業、司法官訓練所第46期，曾任高雄、雲林地檢署，後調任嘉義地檢署，服務至今16年，她2016年申請法務部訪問學者計畫赴美進修電腦犯罪，2019年偵辦社會關注地下匯兌、網路博弈集團重大案件。

陳靜慧榮獲「法眼明察獎」事蹟：偵辦經手金額達80億元地下匯兌案件，查扣現金2億元，主動挖掘透過地下匯兌洗錢網路博弈集團，搜索全台逾百處所、起訴逾百人，經法院判決被告等人繳回、應沒收犯罪所得及公益捐款逾10億元。

陳靜慧偵辦吳姓、黃姓為首地下匯兌集團，集團成員利用手機軟體ＷhatsApp與客戶連絡，手機常更換，手機軟體以代號互稱，警調追查不易，陳靜慧與集團鬥智鬥力，透過查扣帳簿、手機門號逐條比對，抽絲剝繭拼湊集團運作全貌。

陳靜慧說，有家人支持，讓她辦案無後顧之憂，他讀研究所跑馬拉松42公里，2016年赴美進修時參加舊金山馬拉松42公里，練就好體力毅力。調升二審嘉檢前主任檢察官蔡英俊說，陳靜慧辦案認真，偵查期間忙到凌晨2、3點，還要兼顧家庭，有如「神力女超人」。

嘉義地檢署檢察官陳靜慧元月11日司法節，獲法務部長蔡清祥頒有檢察界金馬獎之稱的「法眼明察」獎，昨天入圍主任檢察官名單。本報資料照片
嘉義地檢署檢察官陳靜慧元月11日司法節，獲法務部長蔡清祥頒有檢察界金馬獎之稱的「法眼明察」獎，昨天入圍主任檢察官名單。本報資料照片

地下匯兌 法務部 檢察官 司法官

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