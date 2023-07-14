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台鋼足球隊射門王陷性侵官司 法官延長限制出境出海

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

英國籍足球員馬可效力於台灣企業甲級足球聯賽台南台鋼足球隊，更曾蟬聯金靴獎，去年初卻涉嫌性侵外籍女網友，一、二審均被判3年2月。馬可為此遭限制出境、出海，雖以球隊及百萬元保證金擔保，台南高分院裁定本月23日起延長限制出境、出海8月。

據調查，馬可因涉犯違反意願性交罪，偵查期間經檢方認為他犯罪嫌疑重大，自去年1月30日至同年3月29日限制出境、出海，再自3月30日起限制出境、出海2月。經檢方起訴，台南地院裁定他自5月29日起限制出境、出海8月。

經律師聲請，台南地院6月2日裁定100萬元保證金，並責付領隊後准予解除限制出境、出海，6月8日經友人提出保證金100萬元後責付，同時解除限制出境、出海處分。

惟具保人向地院聲請發還保證金，改諭知限制被告出境、出海，地院裁定駁回確定後，台南地院去年11月25日對馬可再為自11月23日至今年7月22日限制出境、出海處分。

然而，馬可否認犯行，台南地院認他犯違反意願性交罪處3年2月，不服上訴，台南高分院上月6日判決駁回上訴，維持3年2月徒刑。

律師表示，馬可於偵查、審理期間，均按時應訊到庭，未曾缺席，至今亦無逃匿的實際舉動，於我國有固定居所，也有正當職業及收入，現效力台南球隊，擔任主力球員之一；馬可為捍衛自身清白及球團名譽，當不致於逃亡，實無限制出境、出海的必要，且去年6月8日向台南地院繳納100萬元保證金，尚未領回，也可擔保馬可不致逃匿等語。

然而，檢察官認為，馬可為外籍人士，且一、二審均判決有罪，如解除限制出境，有潛逃出境的可能，建議維持限制出境的處分。　　

台南高分院指出，馬可為外國籍，在境外有住居所，入境我國加入球隊多年，雖因與所屬球隊的約聘關係，在我國有固定居所，然約聘關係可隨時終止，且他為職業足球選手，非無相當經濟基礎，既經判處重刑，尚未確定，為逃避後續審判及將來可能的刑罰執行，有潛逃海外滯留不歸的高度可能性。

權衡本案訴訟進行程度、國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、被告居住及遷徙自由權受限制的程度與比例原則，認本案對被告限制出境、出海的必要性仍然存在，有繼續限制出境、出海的必要。

台南高分院指出，馬可雖在我國有固定居所，然約聘關係可隨時終止，且為逃避後續審判及將來可能的刑罰執行，有潛逃海外滯留不歸的高度可能性，裁定延長限制出境出海8月。圖／本報資料照
台南高分院指出，馬可雖在我國有固定居所，然約聘關係可隨時終止，且為逃避後續審判及將來可能的刑罰執行，有潛逃海外滯留不歸的高度可能性，裁定延長限制出境出海8月。圖／本報資料照

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