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為小孩探視問題弄傷前妻 首位歸化籃壇球星戴維斯傷害起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

台灣籃壇首位歸化球星戴維斯今年5月因小孩探視問題，與前妻在中壢分局青埔派出所前爭吵拉扯，造成前妻雙手挫傷，案經桃園地檢署調查，今天被依傷害罪起訴。

據悉，戴維斯與前妻結婚2年多，育有一女，後來夫妻感情不和離異，雙方約定女兒輪流照顧，因此衍生風波。

今年5月12日晚上7時許，戴維斯準備將女兒交給前妻，因爲想在特定時間與女兒相處，於是也在接送時向前妻提意調整時間，未料糟對方拒。後來，雙方翻起過往調整女兒接送時間舊帳，衝突越演越烈，從口角演變成肢體拉扯，引起值班員警注意，戴也因此被控違反家暴令。

桃園地檢署複訊後，戴維斯以10萬元交保，面對媒體詢問，未多做解釋。

檢警調查時，戴維斯坦承與前妻吵架拉扯，但否認違反家暴令；檢方調查，戴的前妻雖曾受新北地院核發的家暴保護令保護，但該保護令於案發前已因她聲請而撤銷，她後來有向桃園地院聲請新的保護令，保護令也於4月24日核發，不過新保護於案發時令未送達戴維斯手上，戴維斯辯稱不知情實屬有據，因此認定不構成違反家暴令罪，僅構成傷害罪。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

球星戴維斯（右）因弄傷前妻被桃園地檢署起訴傷害罪。記者陳俊智/攝影
球星戴維斯（右）因弄傷前妻被桃園地檢署起訴傷害罪。記者陳俊智/攝影

家暴 戴維斯

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