侯漢廷控民進黨散播假消息 北檢將賴清德列為他字案被告

台北市議員侯漢廷認為副總統賴清德及部分民進黨民代在服貿議題上造謠，本月7日赴北檢告發賴清德等11人，違反選罷法、國安法、社維法、反滲透法及兩岸條例等。同日下午，新北市議員曾柏瑜也到北檢，反告侯漢廷涉嫌誣告罪。台北地檢署今以「他」字案將賴清德、侯漢廷及曾柏瑜等人列為被告。

北檢今天完成分案，2案皆列為他字案偵辦。針對侯漢廷提告方面，北檢將賴清德、王定宇、吳思瑤、林楚茵、蘇巧慧、范雲、蔡易餘、賴品妤、賴惠員、曾柏瑜、名嘴謝金河等11人列為被告；至於曾柏瑜提告方面，侯漢廷也同樣列為該案件被告。

上週五，侯漢廷不滿民進黨針對服貿議題造謠，台北地檢署分別告發賴清德、立委王定宇、吳思瑤、名嘴謝金河等11人，涉嫌違反選罷法、國安法、反滲透法及兩岸條例、社維法等。