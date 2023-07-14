提供機票補助替韓國瑜助選 長沙台商林懷判關3年2月定讞要入獄

中國湖南省長沙市台灣同胞投資企業協會會長林懷以招待食宿、提供機票，動員台商返台票投前年總統大選國民黨提名人韓國瑜，最高法院依違反總統副總統選舉罷免法判林懷3年2月徒刑，褫奪公權4年定讞。

同案被告中華婦女聯合會副秘書長沈斌一審判刑1年8月；中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞一審判刑1年8月；中華湖南邵陽旅台同鄉會理事長一審張國君判刑1年8月；台商莊桓漳一審判刑1年8月，四人二審皆獲宣告緩刑5年，緩刑期間須交付保護管束，支付公庫20萬、參加30小時法治教育課程；四人和檢方均未上訴第三審而確定。

另外，中華婦聯會理事長兼中華統一促進黨黨員何建華、長沙台灣同胞投資企業協會副會長佟建華一、二審均獲無罪確定。

林懷2019年12月3日舉辦湖南台胞年終尾牙聯誼會，邀請在湖南省的台灣人民與會同歡，並提供免費飲宴、抽獎、招待與會者免費入住酒店，林懷也以提供每人1500元人民幣機票補助款為誘因，將訊息傳到微信群組，吸引有投票權的台商參與餐會，藉由在餐會安排替國民黨及韓國瑜助選，以暗示台商將總統選票及政黨票投給韓國瑜及國民黨。

檢方認為，參與餐會活動主辦單位提供食宿、現金、頭等艙及機票、電器、手機等獎品，並由活動主持人上台喊「國民黨、加油！」「韓國瑜、凍蒜！」等，由於利益與投票行為有對價關係，林懷等人犯總統副總統選舉罷免法罪。

一審認為選舉是民主政治最重要的表徵，攸關國家政治良窳、法律興廢、公務員進退，影響國家根基和人民權利至深且鉅，不得使金錢介入選舉，抹滅實行民主政治的真意，而林懷等人為使韓國瑜當選，並使國民黨順利取得政黨票以提高全國不分區立法委員席次，竟以提供機票補助的方式賄選，「甚屬不該」。