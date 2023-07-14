士林地院宣判：當選有效 林杏兒：冤屈終於沉冤得雪
國民黨北市新科議員林杏兒因黨前中常委蕭景田、前黨部執行長曾繁川涉嫌以現金行賄多名里長，為求其支持，士檢去年12月對她提起當選無效之訴，士院今判決當選有效，全案可上訴。林杏兒今發表聲明，地院宣判結果得到勝訴，「冤屈終於沉冤得雪，感謝司法還我清白，證明公道自在人心，司法公信仍在。」
林杏兒表示，這段時間一路走來，她身心飽受磨難，有許許多多無法說出的委屈悶在心裡，知道真相、知道誰在操作抹黑，卻一字一句都不能提，為的是黨內團結，為的是2024國民黨能夠團結勝選。為了大局，面對難過、委屈和支持她鄉親的不捨，她也只能「打斷牙齒和血吞」。
她說，很清楚今日的宣判結果，特定有心人士不會高興，但要奉勸有心人士，陰謀不會得逞，不必再耍心機，為黨的大局著想，應謹小慎微，不要再為個人政治私利，拖無辜的人下水，使其蒙受不白之冤。
林杏兒呼籲，司法是公平、正義的最後防線，本次冤案當中，有太多無辜的人被莫名牽連，導致身心俱疲，客觀證據亦無法證明確有不法情事，如此就該還清白、給公道，不要再折磨所有人。司法雖要勿縱，但更要切記勿枉，無辜者的清譽一旦受損則永遠難復，經過這一段時間的消耗，每個人都累了，請讓每個人的生活回歸平靜。
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