快訊

小三護理師拿菜刀砍死大29歲醫師男友 家屬求償千萬「不願意調解」

郭台銘挑都更危老為何打不起來？ 專家：議題設定有問題

他買法拍屋家人怕被親戚瞧不起 網嘆：買不起才丟臉

士林地院宣判：當選有效 林杏兒：冤屈終於沉冤得雪

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導

國民黨北市新科議員林杏兒因黨前中常委蕭景田、前黨部執行長曾繁川涉嫌以現金行賄多名里長，為求其支持，士檢去年12月對她提起當選無效之訴，士院今判決當選有效，全案可上訴。林杏兒今發表聲明，地院宣判結果得到勝訴，「冤屈終於沉冤得雪，感謝司法還我清白，證明公道自在人心，司法公信仍在。」

林杏兒表示，這段時間一路走來，她身心飽受磨難，有許許多多無法說出的委屈悶在心裡，知道真相、知道誰在操作抹黑，卻一字一句都不能提，為的是黨內團結，為的是2024國民黨能夠團結勝選。為了大局，面對難過、委屈和支持她鄉親的不捨，她也只能「打斷牙齒和血吞」。

她說，很清楚今日的宣判結果，特定有心人士不會高興，但要奉勸有心人士，陰謀不會得逞，不必再耍心機，為黨的大局著想，應謹小慎微，不要再為個人政治私利，拖無辜的人下水，使其蒙受不白之冤。

林杏兒呼籲，司法是公平、正義的最後防線，本次冤案當中，有太多無辜的人被莫名牽連，導致身心俱疲，客觀證據亦無法證明確有不法情事，如此就該還清白、給公道，不要再折磨所有人。司法雖要勿縱，但更要切記勿枉，無辜者的清譽一旦受損則永遠難復，經過這一段時間的消耗，每個人都累了，請讓每個人的生活回歸平靜。

國民黨北市新科議員林杏兒。本報系資料照／記者余承翰攝影
國民黨北市新科議員林杏兒。本報系資料照／記者余承翰攝影

林杏兒 國民黨 蕭景田

延伸閱讀

綠指雙標面對涉殺警案蕭景田 侯辦：轉移焦點

民進黨：國民黨喊司法正義 卻支持殺警案蕭景田

涉偷拍私密片檢搜索住處、扣手機 炎亞綸入夜抵士林地檢署

台版柬埔寨案 士林地院裁定主嫌、警所長等6人羈押

相關新聞

提供機票補助替韓國瑜助選 長沙台商林懷判關3年2月定讞要入獄

中國湖南省長沙市台灣同胞投資企業協會會長林懷以招待食宿、提供機票，動員台商返台票投前年總統大選國民黨提名人韓國瑜，最高法...

士林地院宣判：當選有效 林杏兒：冤屈終於沉冤得雪

國民黨北市新科議員林杏兒因黨前中常委蕭景田、前黨部執行長曾繁川涉嫌以現金行賄多名里長，為求其支持，士檢去年12月對她提起...

小三護理師拿菜刀砍死大29歲醫師男友 家屬求償千萬「不願意調解」

女護理師曾廉容和大自己29歲已婚牙醫呂俊瑤交往，她不滿呂遲遲未與元配離婚，憤而當街持刀砍死對方，一審依殺人罪判曾女15年...

收賄接受飲宴護航綠電弊案 營建署組長、立委執行長羈押理由曝光

內政部營建署組長張之明涉嫌長期透過立法委員鄭天財辦公室「執行長」張騰龍收受賄賂與不正飲宴利益，護航廠商取得雲林綠電、道路...

地院宣判林杏兒當選有效 士林法院：事證不足駁回

前國民黨中常委蕭景田去年選舉期間涉嫌以選舉文宣夾帶現金行賄台北市多名里長候選人，期使同黨台北市議員候選人林杏兒當選，士檢...

檢察「三專生」名單出爐！蔡英文姪子主任檢察官蔡元仕確定升二審

法務部檢察官人事審議委員會日前推薦9名調升二審主任檢察官、27名適任二審檢察官人選，法務部長蔡清祥今圈選確認名單，有6人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦