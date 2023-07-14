假冒刑警遇制服員警 台南男穿警用背心耍威風下場慘

31歲黃姓男子今年4月25日晚間9時32分許，在台南中西區賓士KTV前穿著印有「台南市政府警察局CID」字樣的警用背心閒晃，巡邏員警誤以為是「學長」，仔細一看卻覺得生疏，黃男舉止心虛而被識破，直言穿上刑警背心「很威」，法官認他犯公然冒用公務員服飾罪處罰金3千元。

台南地院認為，黃男穿著印有「台南市政府警察局CID」字樣的警用背心，外觀上與執行職務的員警通常穿著並無差異，客觀上已足使不知情他人誤信其確為執行職務的員警。

又他穿著該警用背心在KTV前，該處是公眾往來通行處所，他穿著警用背心的行為已處於不特定多數人得以共見共聞的狀態，已足使一般人誤認其身分，已犯刑法第159條的公然冒用公務員服飾罪。