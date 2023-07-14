檢察「三專生」名單出爐！蔡英文姪子主任檢察官蔡元仕確定升二審
法務部檢察官人事審議委員會日前推薦9名調升二審主任檢察官、27名適任二審檢察官人選，法務部長蔡清祥今圈選確認名單，有6人調升為二審主任檢察官、17人為二審檢察官，而蔡英文總統的姪子蔡元仕確定升任二審檢察官。
二審主任檢察官缺額經核定為6位，確定調升者包括台灣高檢署檢察官羅建勛（23期）、侯千姬（24期）、李叔芬（28期）、陳傳宗（29期）、吳慧蘭（33期）、高雄高分檢檢察官蔡國禎（24期）。
另外，二審檢察官核定缺額有17位，確認調升者台北地檢署有5人，包括主任檢察官鍾曉亞（38期）、黃正雄（40期）、陳舒怡（40期）、徐則賢（41期）、鄧定強（42期）。
其餘12人為台中地檢署主任檢察官許景森（38期）、蔣志祥（40期）、士林地檢署襄閱主任檢察官張惠菁（39期）、士林地檢署主任檢察官蔡元仕（42期）、新北地檢署襄閱主任檢察官聶眾（43期）、新北地檢署主任檢察官洪三峯（40期）、王聖涵（42期）、桃園地檢署主任檢察官邱文中（42期）、台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍（40期）、高雄地檢署主任檢察官黃莉琄（40期）、吳協展（41期）、林俊傑（41期）。
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