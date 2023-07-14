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遭控超貸給陳冠廷 竹崎農會總幹事不忍了：提告到底
立委陳明文與其兒、嘉縣山區立委參選人陳冠廷遭前立委黃國昌踢爆超貸養豬場事件，陳冠廷直播拿出資料證明未超貸且完全合法，他不滿國民黨仍開記者會持續追打，司改黨主席張靜、名嘴黃越宏到最高檢察署告發，要求偵辦竹崎地區農會和陳明文父子；竹崎地區農會總幹事林孟怡強調，要悍衛農會清白，不實抹黑指控，一定提告到底。
「造謠一張嘴、澄清跑斷腿」在農會任職超過25年資深林姓員工表示，一句未經求證的指控，就引起這麼大的風波，不僅對農會這群奉公守法的員工很不公平，更傷害了農民對農會的信任。
針對這幾日特定人及媒體指控竹崎農會超貸的部分，昨天傍晚林孟怡表示，她嚴正澄清，每一件貸款案件，農會所有同仁皆依法辦理，所有單據資料白紙黑字，絕無超貸。
林孟怡表示，任何人隨意發布不實訊息，影射超貸，不但對農會造成傷害，更有違反農會金融法之疑慮，農會的商譽不容隨意抹黑，為了捍衛商譽，竹崎農會今天提告。
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