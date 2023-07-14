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21歲男詐團削2億 名下藍寶堅尼Urus、百達翡麗要法拍了
台中年僅21歲游姓男子經營賭博機房，短短數月狠詐被害人數千萬、賭金2億多元，警方去年底逮人查扣他千萬藍寶堅尼Urus超跑、百達翡麗及勞力士名表，經檢方依組織罪嫌起訴。游男審理中主動具狀聲請變賣1車2表，盼供日後追徵犯罪所得，台中地院裁准將由民事執行處變價拍賣。
游男聲請指出，他涉犯組織犯罪防制條例被扣案的藍寶堅尼車輛、百達翡麗及勞力士手都是高價物，尤其名車的保管上非單純提供處所擺放即可，若未定期維修保養、更換零件或機油，或車子沒定期發動，長期扣押可能導致手、車輛故障，有價值嚴重貶損。
游因此聲請在審理中變假，以利變價後價金，得以供國家追徵他犯罪所得，或發還被害人，並彰顯他良善的犯後態度。
台中地院查，游男經檢方起訴目前審理中，游男也稱扣案的藍寶堅尼當時是考量保險費才掛名在他父親名下，但是自己出資購買，對車子享有完全使用收益、處分權利。
法院審酌，檢方起訴游男發起、主持及操縱網路賭博網站機房犯罪組織，清查賭客儲值金額至少高達2億6202萬1694元 ，而被害人遭詐也多達2673萬9010元，犯罪情節重大，有關游責任財產追徵，事關被害人權益保障。
法院考量，全案確定前無法避免車輛因自然折舊減損價值， 手表也可能久放未使用故障。經游男主動具狀聲請變賣，當庭訊問也表明同意，檢察官也無意見。
法院裁定，扣案物藍寶堅尼型號URUS（購入價格1200萬元），勞力士手表（價格365萬元），及百達翡麗手表（價格235萬元），囑託台中地院民事執行處代為執行拍賣。
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