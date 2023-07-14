快訊

台股早盤漲逾150點 緯創「關禁閉」首日開盤勁揚4%

「木曜4超玩」爆集體離職　製作人陳百祥揭內幕

每天投票羞辱藝人？日本霸凌網站害死網紅ryuchell

聽新聞
test
0:00 / 0:00

21歲男詐團削2億 名下藍寶堅尼Urus、百達翡麗要法拍了

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中年僅21歲游姓男子經營賭博機房，短短數月狠詐被害人數千萬、賭金2億多元，警方去年底逮人查扣他千萬藍寶堅尼Urus超跑、百達翡麗及勞力士名表，經檢方依組織罪嫌起訴。游男審理中主動具狀聲請變賣1車2表，盼供日後追徵犯罪所得，台中地院裁准將由民事執行處變價拍賣。

游男聲請指出，他涉犯組織犯罪防制條例被扣案的藍寶堅尼車輛、百達翡麗及勞力士手都是高價物，尤其名車的保管上非單純提供處所擺放即可，若未定期維修保養、更換零件或機油，或車子沒定期發動，長期扣押可能導致手、車輛故障，有價值嚴重貶損。

游因此聲請在審理中變假，以利變價後價金，得以供國家追徵他犯罪所得，或發還被害人，並彰顯他良善的犯後態度。

台中地院查，游男經檢方起訴目前審理中，游男也稱扣案的藍寶堅尼當時是考量保險費才掛名在他父親名下，但是自己出資購買，對車子享有完全使用收益、處分權利。

法院審酌，檢方起訴游男發起、主持及操縱網路賭博網站機房犯罪組織，清查賭客儲值金額至少高達2億6202萬1694元 ，而被害人遭詐也多達2673萬9010元，犯罪情節重大，有關游責任財產追徵，事關被害人權益保障。

法院考量，全案確定前無法避免車輛因自然折舊減損價值， 手表也可能久放未使用故障。經游男主動具狀聲請變賣，當庭訊問也表明同意，檢察官也無意見。

法院裁定，扣案物藍寶堅尼型號URUS（購入價格1200萬元），勞力士手表（價格365萬元），及百達翡麗手表（價格235萬元），囑託台中地院民事執行處代為執行拍賣。

檢警查扣游男名下的藍寶堅尼型號URUS（右），游審理中主動具狀聲請變價法拍。圖／報系資料照
檢警查扣游男名下的藍寶堅尼型號URUS（右），游審理中主動具狀聲請變價法拍。圖／報系資料照
檢警查扣游男名下的百達翡麗、勞力士等名表，部分將法拍追徵不法所得。圖／報系資料照
檢警查扣游男名下的百達翡麗、勞力士等名表，部分將法拍追徵不法所得。圖／報系資料照

藍寶堅尼 勞力士

延伸閱讀

誤信詐團想加盟 台中早午餐店老闆被騙柬埔寨當豬仔

銀行員涉勾詐團成「地圖砲」？金管會祭出這三招

影／詐團首腦愛上「大局妹」共創犯罪事業騙3000萬落網

聯邦銀行7行員涉勾結詐團 張姓經理、滕姓行員被聲押

相關新聞

營建署弊案 組長張之明、立委執行長張騰龍羈押禁見

內政部營建署組長張之明涉嫌透過立法委員鄭天財辦公室執行長張騰龍收賄與不正飲宴利益，護航廠商通過雲林光電及道路改善、市區道...

收賄接受飲宴護航綠電弊案 營建署組長、立委執行長羈押理由曝光

內政部營建署組長張之明涉嫌長期透過立法委員鄭天財辦公室「執行長」張騰龍收受賄賂與不正飲宴利益，護航廠商取得雲林綠電、道路...

遭控超貸給陳冠廷 竹崎農會總幹事不忍了：提告到底

立委陳明文與其兒、嘉縣山區立委參選人陳冠廷遭前立委黃國昌踢爆超貸養豬場事件，陳冠廷直播拿出資料證明未超貸且完全合法，他不...

21歲男詐團削2億 名下藍寶堅尼Urus、百達翡麗要法拍了

台中年僅21歲游姓男子經營賭博機房，短短數月狠詐被害人數千萬、賭金2億多元，警方去年底逮人查扣他千萬藍寶堅尼Urus超跑...

營建署弊案 關鍵兩官商張之明、張騰龍疲憊前往看守所

內政部營建署組長張之明涉嫌透過立法委員鄭天財辦公室執行長張騰龍收賄、喝花酒，護航廠商通過雲林光電、道路改善、市區道路整修...

三星鄉長李志鏞涉貪起訴 檢求重刑

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌圖利廠商、收賄，宜蘭地檢署昨依犯貪汙治罪條例等罪嫌，起訴李志鏞等人，且認為李推諉責任、未具悔意，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦