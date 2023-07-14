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掏8800億前瞻計畫護航綠電？營建署組長聲押漏夜審

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

營建署道路工程組長張之明（圖）被控收受立委鄭天財辦公室執行長張騰龍賄賂，護航特定廠商通過雲林光電及道路改善工程標案，遭檢方聲押禁見。記者蔣永佑／攝影
營建署道路工程組長張之明（圖）被控收受立委鄭天財辦公室執行長張騰龍賄賂，護航特定廠商通過雲林光電及道路改善工程標案，遭檢方聲押禁見。記者蔣永佑／攝影
內政部營建署組長張之明涉嫌長期透過立法委員鄭天財辦公室「執行長」張騰龍收受賄賂與不正飲宴利益，護航廠商取得雲林綠電、道路改善、市區道路整修案，檢調發動搜索、約談，昨天凌晨依貪汙罪聲請羈押禁見張之明、張騰龍、業者陳登來、江俊昇4人。

4名被告律師昨天晚間閱卷後，法官昨晚11時30分通知檢、辯陸續開庭，漏夜審理，預計今天凌晨會有裁定結果。

檢調獲報，營建署參與分配8年8000億的「前瞻建設」計畫握有預算，不過，有廠商疑似透過遊走藍、綠陣營的生技廠負責人張龍騰不當爭取預算。

營建署道路工程組長張之明被控收受立委鄭天財辦公室執行長張騰龍（圖）賄賂，護航特定廠商通過雲林光電及道路改善工程標案，遭檢方聲押禁見。記者蔣永佑／攝影
營建署道路工程組長張之明被控收受立委鄭天財辦公室執行長張騰龍（圖）賄賂，護航特定廠商通過雲林光電及道路改善工程標案，遭檢方聲押禁見。記者蔣永佑／攝影

檢調調查，張騰龍過去長期擔任民進黨團的立委助理，近年則轉幫國民黨籍立委鄭天財服務，自任「執行長」，辦案人員研判，不肖廠商認為張騰龍藍、綠通吃，即透過他詐取標案經費。

調查指出，張之明擔任營建署道路工程組組長，疑於2021年、2022年收受多家廠商的賄賂，藉由協助業者撰寫投標書等，將雲林縣相關公共工程納入「前瞻計畫」，專案小組懷疑，張龍騰是官商勾結的「白手套」，弊案涉及不法利益約數百萬。

檢調人員12日持台北地院核發的22張搜索票四處蒐證，約談張之明、張騰龍、營建署道路工程組的詹家欣以及涉案業者共23人到案，依嫌疑人與證人身分分別約談釐清案情。

專案承辦檢察官訊後，前天凌晨聲押張之明、張騰龍、陳登來、江俊昇4人，詹家欣諭令以50萬元交保，業者黃良凱、莊文傑各以30萬元交保。

雲林 貪汙 檢察官

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