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三星鄉長李志鏞涉貪起訴 檢求重刑

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

三星鄉長李志鏞涉嫌辦活動圖利特定廠商並收賄，遭檢方調查聲押，法院裁定收押。檢方今偵結，依涉犯貪汙治罪條例等罪嫌起訴李志鏞等5人。記者陳敬丰／攝影
三星鄉長李志鏞涉嫌辦活動圖利特定廠商並收賄，遭檢方調查聲押，法院裁定收押。檢方今偵結，依涉犯貪汙治罪條例等罪嫌起訴李志鏞等5人。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌圖利廠商、收賄，宜蘭地檢署昨依犯貪汙治罪條例等罪嫌，起訴李志鏞等人，且認為李推諉責任、未具悔意，請求法院從重量刑。李深夜表示，涉案廠商轉為汙點證人，恐遭羈押編出故事，他問心無愧，會為自己的清白奮鬥。

檢方共起訴5人，李志鏞、張姓廠商、三星鄉公所農業課長蕭振岳、約僱人員陳建宏、沈姓廠商，其中李志鏞遭檢方聲押，院方准押；張、蕭也遭聲押，法院裁定分以20萬元、15萬元交保；陳、沈則在偵訊當晚就分以10萬元、5萬元交保。

檢方指出，李等5人共犯3案，第一案是三星花海周邊意象及布置工作採購案，李志鏞將該案內定給張姓廠商得標，並洩漏底標，張則宴請李並交付20萬元現金賄款；第二案聖誕樹裝飾採購案，是三星花海案的相關工程，李指示蕭振岳與陳建宏將工程分切為4個10萬元以下的小額採購案，規避招標讓張姓廠商獨得，使他獲18萬元左右不法利益，並由沈姓廠商填製不實會計憑證。

第三案為三星鄉年節街景布置暨安農溪落羽松秘境夜間光廊工程採購案，李志鏞同樣將標案內定給張姓廠商，並收受20萬元現金賄款。

檢方依收賄罪、圖利罪、刑法洩密罪、偽造文書罪、商業會計法等罪嫌起訴李志鏞；依交付賄賂罪、圖利罪、刑法偽造文書罪、商業會計法等罪嫌起訴張姓廠商；蕭振岳、陳建宏涉犯圖利罪、刑法偽造文書罪、商業會計法；沈姓廠商涉犯商業會計法。

檢方認為，李志鏞所為已經違背國家機關賦予的指揮、監督與核定採購案全縣，且悖離身為三星鄉長應履行的責任與義務，惡性重大，加上否認犯行、推諉卸責，未見悔改，請求從重量刑。

偽造文書 收賄 落羽松 安農溪 貪汙

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