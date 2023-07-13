企鵝妹環台遭蒙面男跟蹤案 瑞芳警分局爆「內部矛盾」

自稱是新北市瑞芳警分局「所長」的網友，在臉書「靠北police」社團貼文，指今年4月間Twitch實況主柳允進（暱稱企鵝妹）徒步環島走到東北角，指遭陳男跟蹤，上級處理時違反警察職權行使法，將陳帶回調查，且涉嫌疏縱人犯。分局今晚回應，因陳情緒激動，先予保護管束；涉犯妨害公務部分，考量陳因精神不穩才違法，研議後未送辦。

企鵝妹展開徒步環島直播旅程，4月25日走到台2線貢寮區卯澳路段時，在網路說遭人跟蹤。瑞芳員警趕到現場，盤查戴著面紗的30多歲陳男身分。過程中以陳男辱罵員警，帶回警局調查，並依跟蹤騷擾防制法製發「書面告誡」。陳男在派出所情緒激動，警方聯絡消防局派救護車送醫。

自稱是瑞芳警分局「所長」的網友貼文說，陳男接受盤查時有揭開面紗，並說出身分證號碼，上級指示依警察職權行使法帶回調查，是違法限制人民的人權、行動自由。

這名網友還說，陳男因為員警違法實施強制力，因為心急、生氣，才會在被架上巡邏車時辱罵員警，並非當場給他告誡書時才開口辱警。既然依妨害公務罪嫌帶回調查，強制送醫未派員戒護，出院後就讓他回 ，是不是疏縱人犯？

瑞芳分局回應，綜觀陳男蒙面跟騷行為明確，對於警方盤查、要求勿持續跟蹤及接受實施書面告誡極度抗拒，考量他精神狀況不穩，可能有繼續侵害被害人。為免危害發生，依警察職權行使法、跟蹤騷擾防制法進行管束，強制帶返派出所後，正式開立書面告誡書。