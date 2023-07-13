企鵝妹環台遭蒙面男跟蹤案 瑞芳警分局爆「內部矛盾」

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

自稱是新北市瑞芳警分局「所長」的網友，在臉書「靠北police」社團貼文，指今年4月間Twitch實況主柳允進（暱稱企鵝妹）徒步環島走到東北角，指遭陳男跟蹤，上級處理時違反警察職權行使法，將陳帶回調查，且涉嫌疏縱人犯。分局今晚回應，因陳情緒激動，先予保護管束；涉犯妨害公務部分，考量陳因精神不穩才違法，研議後未送辦。

企鵝妹展開徒步環島直播旅程，4月25日走到台2線貢寮區卯澳路段時，在網路說遭人跟蹤。瑞芳員警趕到現場，盤查戴著面紗的30多歲陳男身分。過程中以陳男辱罵員警，帶回警局調查，並依跟蹤騷擾防制法製發「書面告誡」。陳男在派出所情緒激動，警方聯絡消防局派救護車送醫。

自稱是瑞芳警分局「所長」的網友貼文說，陳男接受盤查時有揭開面紗，並說出身分證號碼，上級指示依警察職權行使法帶回調查，是違法限制人民的人權、行動自由。

這名網友還說，陳男因為員警違法實施強制力，因為心急、生氣，才會在被架上巡邏車時辱罵員警，並非當場給他告誡書時才開口辱警。既然依妨害公務罪嫌帶回調查，強制送醫未派員戒護，出院後就讓他回 ，是不是疏縱人犯？

瑞芳分局回應，綜觀陳男蒙面跟騷行為明確，對於警方盤查、要求勿持續跟蹤及接受實施書面告誡極度抗拒，考量他精神狀況不穩，可能有繼續侵害被害人。為免危害發生，依警察職權行使法、跟蹤騷擾防制法進行管束，強制帶返派出所後，正式開立書面告誡書。

分局說，當天第一時間認定陳男有妨害公務及公然侮辱之嫌，但事後發現他極可能是因精神狀況不穩定才會觸法，研議後未以妨害公務等罪嫌將他送辦，處置並無不當，請分局同仁和各界不要以訛傳訛。

Twitch實況主柳允進（暱稱企鵝妹）來台徒步環島直播，今年4月間走到東北角時，指遭蒙面男子尾隨，警方獲報前往處理。圖／取自推特
Twitch實況主柳允進（暱稱企鵝妹）來台徒步環島直播，今年4月間走到東北角時，指遭蒙面男子尾隨，警方獲報前往處理。圖／取自推特
陳姓男子今年4月間蒙面跟蹤Twitch實況主柳允進（暱稱企鵝妹），被帶回警局調查。聯合報系資料照片、記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子今年4月間蒙面跟蹤Twitch實況主柳允進（暱稱企鵝妹），被帶回警局調查。聯合報系資料照片、記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 妨害公務 企鵝妹

延伸閱讀

企鵝妹環台徒步之旅結束　花42天走了1075公里

企鵝妹今抵達極南點鵝鑾鼻 為42天徒步環島畫下句點

企鵝妹徒步環島破1千公里　網看一畫面嚇喊：根本特種部隊

企鵝妹徒步環島！屏東警衝現場提1邀約 她爽快答應秒變「在地大使」

相關新聞

兒子用啞鈴打死父親 母哭訴不想暴露隱私：不要國民法官審

新北市新店區鍾姓男子今年1月小年夜前，與78歲的同住父親發生衝突後，持啞鈴打死父親，由國民法官法庭審理，鍾母主張保護家庭...

企鵝妹環台遭蒙面男跟蹤案 瑞芳警分局爆「內部矛盾」

自稱是新北市瑞芳警分局「所長」的網友，在臉書「靠北police」社團貼文，指今年4月間Twitch實況主柳允進（暱稱企鵝...

夫說被看輕踐踏訴離 妻斥對婚姻不忠 法官駁回離婚之訴

彰化縣某男子與妻結婚21年，卻說二人個性、金錢觀等均不合，他屢被妻看輕踐踏，訴請離婚；但妻卻說男子與其他女子外宿、泡湯出...

她控幼稚園就被爸爸在尿尿的地方畫圈圈 「很難採信」逆轉無罪

桃園市一名男子從女兒就讀幼稚園大班起，就利用同床的機會伸手撫摸女兒下體、乳房，女兒擔心遭責罵，不敢反抗，直到國中一年級時...

超商店員勸戴口罩竟被殺死 凶手稱有疾病但接受判死刑

紙雕師蔣嘉凱因上超商未戴口罩遭蔡姓店員規勸，莊事後拿刀刺殺蔡，震驚社會。蔣聲稱罹患精神疾病，因服藥無意識、不記得行凶理由...

三星鄉長涉貪案後首發聲 李志鏞：問心無愧絕無收賄

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌辦活動圖利廠商、收受賄賂，遭收押禁見，今日檢方偵結，依貪汙治罪條例等罪名起訴，地院裁定李志鏞50...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦