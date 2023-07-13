夫說被看輕踐踏訴離 妻斥對婚姻不忠 法官駁回離婚之訴

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣某男子與妻結婚21年，卻說二人個性、金錢觀等均不合，他屢被妻看輕踐踏，訴請離婚；但妻卻說男子與其他女子外宿、泡湯出遊而出軌，卻藉口訴離，彰化地方法院認為妻懷疑丈夫對婚姻不忠，非毫無根據，駁回男子請求離婚之訴。

判決書指出，男子與妻結婚後育有2名子女，男子自訴婚後發現兩人個性、金錢觀念及生活思想習慣有差距而常摩擦，他被妻子看輕、猜疑、踐踏，終日壓抑，度日如年，僅能往自己想要的人生道路前行，以避免摩擦爭吵。

男子並稱，他前往越南工作後返國，彼此即趨冷淡，分床而眠，再無夫妻之實，妻也曾離家出走，再自娘家返回後，即表明永遠無法原諒他，讓他生活很難過，有次他與友人飲酒抒發壓力，醉酒返家時，妻子還將他鎖在門外，更質疑他有外遇，他即於2020年10月離家一年多，更再也無法忍受與妻子的無性生活，認為已達不堪同居虐待程度而訴請離婚。

不過妻子卻稱，丈夫2020年離家後即失去音訊，僅於家族群組中張貼1紙機票照片表示欲前往澎湖，無人知道發生何事，也不跟子女聯絡，拒絕溝通、見面，年節時，也拒絕妻子等家人邀其返家團聚，妻子認為兩人口角，僅為一般夫妻的日常。

妻子也發現丈夫和其他女子有不正常關係，並曾發現丈夫曾駕車載某女子到汽車旅館，並有在旅館及餐館的消費紀錄，丈夫還曾打赤膊與外遇女子合照。

法官認為，妻子質疑原告丈夫不忠並非毫無根據，且妻子有提出旅館等明細等相關證據，反觀丈夫所指被「看輕、猜疑、踐踏」等並未提出任何事證，舉證顯然不足，縱認雙方婚姻已生重大破綻，亦難認原告之請求為有理由，因此駁回丈夫訴請離婚之訴。

彰化縣某男子與妻結婚21年，卻說他屢被妻看輕踐踏，訴請離婚；但妻卻說男子與其他女子外宿、泡湯出遊而出軌，卻藉口訴離，彰化地方法院認為妻懷疑丈夫對婚姻不忠，非毫無根據，駁回男子請求離婚之訴。記者林宛諭／攝影
彰化縣某男子與妻結婚21年，卻說他屢被妻看輕踐踏，訴請離婚；但妻卻說男子與其他女子外宿、泡湯出遊而出軌，卻藉口訴離，彰化地方法院認為妻懷疑丈夫對婚姻不忠，非毫無根據，駁回男子請求離婚之訴。記者林宛諭／攝影

丈夫 離婚

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