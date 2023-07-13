三星鄉長涉貪案後首發聲 李志鏞：問心無愧絕無收賄

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌辦活動圖利廠商、收受賄賂，遭收押禁見，今日檢方偵結，依貪汙治罪條例等罪名起訴，地院裁定李志鏞50萬元交保。李晚間於案後首發聲明，表示涉案廠商作為汙點證人，恐遭羈押編出故事，司法單位卻將之作為證據，羈押乃至起訴，他問心無愧，會為自己的清白奮鬥。

李志鏞表示，檢方自108年起長期全面監聽、跟搜他與家人，5月16日大規模搜索，但除了108年間的監聽譯文、廠商和家人的LINE訊息，其餘證據全出自涉案廠商證詞；廠商作為被告兼污點證人，害怕遭受羈押，或者謊言遭到識破，編出與事實不符的故事，如交付賄賂的時間就出現證詞前後不一的狀況。

李志鏞指出，三星花海與年節街景布置2項工程都採公開招標，投標廠商資格幾乎沒有限制，預算金額也在公告時公開；開標後，只有張姓廠商1家投標，沒有競爭者，自然以底價得標，開標後洩漏底價毫無意義；至於聖誕樹工程分為數個小工程，是由於時間緊迫，且為兼顧靈活性，往年也是如此，所謂4個工程分別是不同專業的工項，也是由不同廠商施作，絕無違法。

針對接受廠商宴飲，李志鏞則稱，當時聚餐是與台北友人固定聚會，依慣例誰是地主誰請客，其他人帶酒，絕無第三人出資款待。李志鏞表示，自己始終問心無愧，根據客觀證據逐一說明，絕無違背職務、內定廠商、洩漏底價，更沒收受賄賂，將繼續奮鬥，證明自己的清白。