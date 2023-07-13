聽新聞
test
0:00 / 0:00
三星鄉長涉貪案後首發聲 李志鏞：問心無愧絕無收賄
宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌辦活動圖利廠商、收受賄賂，遭收押禁見，今日檢方偵結，依貪汙治罪條例等罪名起訴，地院裁定李志鏞50萬元交保。李晚間於案後首發聲明，表示涉案廠商作為汙點證人，恐遭羈押編出故事，司法單位卻將之作為證據，羈押乃至起訴，他問心無愧，會為自己的清白奮鬥。
李志鏞表示，檢方自108年起長期全面監聽、跟搜他與家人，5月16日大規模搜索，但除了108年間的監聽譯文、廠商和家人的LINE訊息，其餘證據全出自涉案廠商證詞；廠商作為被告兼污點證人，害怕遭受羈押，或者謊言遭到識破，編出與事實不符的故事，如交付賄賂的時間就出現證詞前後不一的狀況。
李志鏞指出，三星花海與年節街景布置2項工程都採公開招標，投標廠商資格幾乎沒有限制，預算金額也在公告時公開；開標後，只有張姓廠商1家投標，沒有競爭者，自然以底價得標，開標後洩漏底價毫無意義；至於聖誕樹工程分為數個小工程，是由於時間緊迫，且為兼顧靈活性，往年也是如此，所謂4個工程分別是不同專業的工項，也是由不同廠商施作，絕無違法。
針對接受廠商宴飲，李志鏞則稱，當時聚餐是與台北友人固定聚會，依慣例誰是地主誰請客，其他人帶酒，絕無第三人出資款待。李志鏞表示，自己始終問心無愧，根據客觀證據逐一說明，絕無違背職務、內定廠商、洩漏底價，更沒收受賄賂，將繼續奮鬥，證明自己的清白。
李志鏞此前遭到羈押，無法履行鄉長職務，縣府任命公所秘書江淳銘代理。縣府民政處說明，李志鏞既已交保，雖被起訴尚未遭到判刑，可以正常行使鄉長職務，只要向縣府申請復職，便即刻恢復原職；據了解，李志鏞明日就會申請復職。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言